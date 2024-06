Il Mese della Cultura 2024, prestigiosa e attesa rassegna culturale organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carmagnola, ha preso il via il 27 maggio e si svolgerà sino al 3 luglio 2024 con programma ricco e coinvolgente, mantenendo la sua tradizione di eccellenza nel panorama culturale locale. Grazie alla collaborazione con diverse associazioni cittadine, la rassegna offre numerose opportunità di esplorare la cultura in tutte le sue sfaccettature, promuovendo il dialogo e l’arricchimento culturale nella comunità.

Tutti gli eventi sono gratuiti e in caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno nel Saone Antichi Bastioni.

Nel periodo compreso tra il 21 e il 23 giugno 2024 il Mese della Cultura propone un vasto programma di appuntamenti dedicati al teatro, alla musica e all’arte in suggestivi luoghi della città.

Mese della Cultura 2024: la musica

I concerti sono in programma nel suggestivo scenario del Cortile del Castello alle ore 21.00. Il 21 giugno La Oltre Band si esibirà in un concerto “Omaggio a Claudio Baglioni”

Eccellente Band Romana, La Oltre Band dal 2003 porta in scena i brani più belli ed emozionanti di Claudio Baglioni, un fedele tributo che ripercorre le tappe della sua intensa carriera, attraverso la rivisitazione del suo incredibile repertorio.

Oltre 2 ore di esibizione, ricreando l’atmosfera degli eventi più belli di Claudio, con maniacale attenzione ai ricercatissimi arrangiamenti, sia originali come live, che lo stesso Artista propone nelle sue serate scegliendo le versioni più coinvolgenti e amate dai suoi seguaci.

E il 22 giugno si svolgerà uno spettacolo tributo ai cantautori italiani intitolato “La notte dei cantautori – Lucio, Fabrizio e gli altri”.

Un repertorio suonato con passione ed energia, con brani arrangiati in maniera originale senza tuttavia stravolgere le intenzioni degli autori. Uno spettacolo condito da racconti a aneddoti per imparare a conoscere meglio le personalità degli artisti, di alcune loro caratteristiche e peculiarità.

La grandissima esperienza dei componenti della band garantisce uno spettacolo di qualità, in grado di coinvolgere il pubblico fino a farlo diventare il vero protagonista della serata, con i suoi cori, le parole e le emozioni che si riversano sul palco.

La band è composta da: Marco D’Angeli (voce), Francesco Lannocca (tastiere e cori), Maurizio Miotello (chitarre e cori) Antonio Filigno (basso), Angelo Cannarozzo (batteria).

Infine, il 22 giugno, dalle ore 2i.00 nel Foro Boario piazza Italia, è inoltre in programma “Io ti cerco”, concerto e manifestazione benefica contro le dipendenze a cura della Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Carmagnola.

Mese della Cultura 2024: il teatro

Gli spettacoli teatrali del Mese della Cultura sono in programma nel suggestivo scenario del Cortile del Castello alle ore 21.00.

Il 23 giugno, alle ore 21 nel Cortile del Castello (via S. Pellico) la compagnia Piccolo Teatro di Bra va in scena con “Tutti a bordo!”, commedia musicale liberamente ispirata ad “After me the deluge” di David Forrest, narra le avventure di un parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata inaspettata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale.

Il Piccolo Teatro di Bra è un’associazione di volontariato onlus che si adopera per gli altri utilizzando arte e cultura. Le sue attività consistono in corsi di formazione teatrale e laboratori per bambini, laboratorio di canto corale multietnico per bambini, interventi nelle scuole attraverso letture animate e vari spettacoli teatrali e musicali portati in scena negli ultimi 10 anni.

Mostre ed altri eventi

Sabato 22 giugno, alle ore 16.00 presso l’Ospedale San Lorenzo, viene inaugurata la mostra “Luce e riflessi” del Circolo Fotografico La Fonte in collaborazione con l’ASL To 5.

Nei giorni 22 e 23 giugno presso il Salone Fieristico di Piazza Italia si potrà visitare “Bonsainsieme, il trentennale”, mostra dell’associazione Bonsainsieme di Carignano, aperta sabato dalle ore 9.00 alle 24.00 e domenica dalle 9.00 alle 18.00.

Domenica 23 giugno, dalle ore 9.00 al Parco Cascina Vigna è in programma “Campane tibetane”, esperienza meditativa proposta in collaborazione con il Circolo Unione Famigliare Edera . Alle ore 18.00 nella Chiesa di San Giovanni Decollato, si svolgerà la messa della “Natività di S.Giovanni Battista”.