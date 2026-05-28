A Villa Prever la festa dedicata a bambini/e e alle loro famiglie

Sabato 13 giugno il parco di Villa Prever, a Pinerolo, ospiterà una giornata interamente dedicata al benessere delle famiglie, dei bambini e delle bambine, attraverso incontri, attività e momenti di condivisione che coinvolgeranno le realtà educative, sociali, sanitarie e culturali del territorio.

Frutto della collaborazione tra otto Comuni del territorio pinerolese, enti sanitari, realtà educative, associazioni sociali e culturali, la giornata nasce dalla volontà di accompagnare e sostenere il percorso della genitorialità in tutte le sue forme — nascita, adozione, affido — valorizzando la crescita delle relazioni, della cura e della comunità. Per tutta la giornata il parco si trasformerà in uno spazio aperto di incontro e partecipazione, con giochi, laboratori, letture ad alta voce, attività dedicate ai più piccoli e stand animati dai partner dell’evento.

La manifestazione prenderà il via alle ore 10 con i saluti istituzionali, seguiti da un ricco programma di incontri formativi e divulgativi rivolti a famiglie, educatori/educatrici e cittadini/e. Nel corso della mattinata si parlerà dell’importanza dell’alto contatto e del babywearing grazie all’incontro “Portare in fascia: Alto Contatto e BabyWearing”, curato dal Coordinamento Pedagogico Territoriale della Città di Pinerolo. A seguire, l’ASL TO3 presenterà il metodo “LuckyLeo”, dedicato al valore della relazione tra bambini, lettura e animali sin dai primi anni di vita. La mattinata proseguirà con l’incontro “Alimentazione salutare: piramide alimentare e merende salutari”, dedicato alle corrette abitudini nutrizionali per l’infanzia.

A metà giornata il parco del Corelli, a pochi passi da Villa Prever, ospiterà un grande picnic condiviso accompagnato dalla musica degli allievi del Civico Istituto Musicale “A. Corelli” di Pinerolo: le famiglie potranno portare da casa panini e cibi nell’area appositamente attrezzata per un’occasione di socialità immersa nel verde.

Nel pomeriggio il programma proseguirà con l’incontro “Importanza dei primi mille giorni di vita: ciò che fa bene ai nostri bambini”, dedicato ai temi della crescita e dello sviluppo nei primi anni di vita. Seguirà il momento formativo “Svezzamento: importanza dei tagli sicuri e teoria di disostruzione pediatrica”, che approfondirà sicurezza alimentare e prevenzione domestica. Spazio poi al seminario “Patti digitali: uso consapevole del digitale per la prima infanzia”, dedicato al rapporto tra bambini e tecnologie, tema sempre più centrale nella crescita delle nuove generazioni.

La giornata continuerà con l’incontro “Pillole di pronto soccorso”, pensato per offrire strumenti pratici e informazioni utili alle famiglie, e si concluderà con la presentazione di “Piccole note”, insieme alle leader di canto del progetto “Music and Motherhood”, dedicato al rapporto tra musica, maternità e benessere relazionale.

Per tutta la giornata presso gli stand dei partner si terranno attività e laboratori dedicati:

Isola educazione: attività di manipolazione e travasi, pittura naturale e laboratori di riciclo.

Isola salute e benessere: giochi di riconoscimento frutta e verdura, preparazione macedonia con bambini e famiglie, gioco del pronto soccorso, formazione su Manovra di disostruzione e comunicazione linguaggio e sviluppo psicomotorio nei primi tre anni di vita, laboratorio “piccole Note”, percorso sensoriale per tutta la famiglia.

Isola Cultura: momenti di lettura a tema natura, angolo morbido distressivo per bambini e famiglie, Laboratorio di stampe creative.

L’evento è promosso dalla Città di Pinerolo insieme ai Comuni di Bricherasio, Luserna San Giovanni, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Trana e Vigone, con il patrocinio di ASL TO3 e in collaborazione con CISS, Centro Famiglie, Civico Istituto Musicale Corelli, Coordinamento Pedagogico Territoriale del Pinerolese, Fondazione Cosso, Nati per Leggere e Sistema Bibliotecario Pinerolese.

Per facilitare la partecipazione sarà attivo un servizio navetta gratuito ogni trenta minuti a partire dalle ore 10 dal presidio ospedaliero “E. Agnelli” e dalle ore 10.15 dalla Stazione Olimpica FS. Sarà inoltre disponibile un parcheggio gratuito presso l’area dell’Istituto Maria Immacolata.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Programma dettagliato

10.00-10.45 – Saluti istituzionali

10.45-11.15 – Incontro formativo “Portare in fascia: Alto Contatto e BabyWearing”. A cura del Coordinamento Pedagogico Territoriale della Città di Pinerolo

11.15-12.00 – Presentazione del metodo “LuckyLeo” importanza della relazione sin da piccoli con un cane e della lettura insieme. A cura di S.S. promozione della salute A.S.L. TO3

12.00-12.30 – Incontro formativo “Alimentazione salutare: piramide alimentare e merende salutari”.

a cura di dietiste SIAN A.S.L. TO3

12.30-14.30 – Picnic condiviso nel parco del Civico Istituto Musicale A.Corelli con accompagnamento musicale. A cura degli allievi del Civico Istituto Musicale “A.Corelli” di Pinerolo

15.00-15.45 – Incontro formativo “Importanza dei primi mille giorni di vita: ciò che fa bene ai nostri bambini”. A cura di SC Pediatria Pinerolo e Centro famiglie-CISS Pinerolese

15.45-16.30 – Incontro formativo “Svezzamento: importanza dei tagli sicuri e teoria di disostruzione pediatrica”. A cura di Consultorio Distretto Pinerolo e SC Pediatria Pinerolo A.S.L. TO3

16.30-17.15 – Seminario “Patti digitali, uso consapevole del digitale per la prima infanzia”. A cura Consulta comunale dei patti digitali di comunità di Pinerolo

17.15-18.00 – Incontro formativo “Pillole di pronto soccorso”. A cura di SC Pediatria Pinerolo A.S.L. TO3

18.00-18.40 – Presentazione “Piccole note” con leader di canto del progetto “Music and motherhood”. A cura di S.S. promozione della salute A.S.L.TO3

Servizio navetta gratuito ogni 30minuti a partire dalle ore 10.00 da presidio ospedaliero “E.Agnelli” e 10.15 da stazione Olimpica FS.

Parcheggio gratuito disponibile Area istituto Maria Immacolata