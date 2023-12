La Tecnoengineering ospita Derthona

Domani sera alle 20.30 arriva Derthona al PalaEinaudi per un altro derby piemontese di questo campionato di A2.

Una partita sulla carta molto complessa per le ragazze di coach Terzolo che non vincono dal 21 ottobre (52-42 vs Basket Giussano). L’ultima giornata ha visto le Lunette combattere fino all’ultimo minuto sul campo di Basket Roma, perdendo l’incontro proprio nei possessi finali (51-48).

Derthona è invece reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Cestistica Spezzina (79-62), nel recupero infrasettimanale della sesta giornata.

La sorvegliata speciale è senza dubbi Attura, che viaggia a quasi 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di media. In doppia cifra di media anche Gianolla (12,5), Cerino (10,4) e Marangoni (10,2).

Su sponda gialloblù, guida l’attacco Mitreva con 10 punti a uscita, seguono Pasero (8,6), Salvini (8,3) e Cordola (8,2).

Palla a due domani, sabato 9 dicembre, alle 20:30 al PalaEinaudi di Moncalieri.

Arbitrano: Caneva, Mamone.

Accesso libero, diretta streaming sul canale Youtube Moncalieri BasketBall (@moncalieribasketball).

CLASSIFICA

Galli San Giovanni Valdarno 16

Derthona 16

Costa Masnaga 14

Broni 14

Selargius 12

Empoli 12

Giussano 10

Cestistica Spezzina 10

San Giorgio 6

Basket Roma 4

Torino Teen Basket 4

Stella Azzurra 4

Carugate 2

Moncalieri 2

