Torna il SuperEnduro a Sauze d’Oulx

Sauze d’Oulx si prepara a tornare protagonista nel panorama nazionale della mountain bike. Il 6 e 7 giugno le montagne dell’alta Valle di Susa ospiteranno la terza tappa del circuito nazionale Superenduro MTB, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, aperto sia alle bici tradizionali che alle e-bike.

Dopo sei anni di stop, lo storico circuito che ha contribuito a far nascere e crescere la disciplina dell’enduro riparte proprio da Sauze d’Oulx, località simbolo di questo sport sin dal 2008. Un ritorno che rafforza un legame profondo tra il territorio e una disciplina capace di valorizzare al meglio l’ambiente alpino.

I rider si sfideranno lungo percorsi spettacolari che attraversano boschi di larici, creste panoramiche e tracciati che d’inverno ospitano lo sci e che, nella stagione estiva, si trasformano in scenari ideali per l’outdoor e le due ruote.

Il programma prevede sabato le prove ufficiali sui percorsi, mentre domenica sarà il momento della gara. Per la categoria Elite, inoltre, la competizione assegnerà punti fondamentali in vista della qualificazione al Mondiale UCI di Finale Ligure.

La soddisfazione del Sindaco Mauro Meneguzzi:

“Il ritorno del circuito Superenduro a Sauze d’Oulx è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Parliamo di una disciplina che qui ha trovato una delle sue culle naturali e che continua a rappresentare un’opportunità straordinaria per promuovere il territorio. Eventi come questo rafforzano il posizionamento di Sauze d’Oulx come destinazione di riferimento per il turismo outdoor, capace di attrarre appassionati da tutta Italia e dall’estero”.

Sulla stessa linea l’Assessore al Turismo Davide Allemand:

“L’enduro è uno degli asset strategici per lo sviluppo turistico estivo della nostra località. Il ritorno di una tappa nazionale così prestigiosa rappresenta un segnale forte, che premia il lavoro fatto in questi anni sulla rete sentieristica e sull’offerta bike. Sauze d’Oulx si conferma una destinazione dinamica, capace di coniugare sport, natura e accoglienza di qualità”.

L’evento del 6 e 7 giugno si inserisce nel calendario delle grandi manifestazioni sportive che animeranno l’estate di Sauze d’Oulx, contribuendo alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e alla valorizzazione della montagna in tutte le sue stagioni.

Non solo competizione, ma anche esperienza: il weekend del Superenduro sarà un’occasione per vivere il territorio, scoprire i suoi paesaggi e respirare l’energia di uno sport che qui continua a scrivere la propria storia.