Giornata ecologica a Cesana Torinese

La Proyoung Pro Loco di Cesana organizza, con il patrocinio del Comune di Cesana Torinese, la giornata ecologica di Cesana e dintorni per sabato 17 maggio.

L’appuntamento è per le ore 10 davanti all’ufficio del Turismo di piazza Vittorio Amedeo.

Il Presidente della Proyoung Pro Loco Cesana Luciano Reymond presenta l’iniziativa: “Abbiamo pensato ad una giornata dedicata al territorio con l’obiettivo della pulizia del paese dei principali sentieri nei dintorni di Cesena. A tutti i partecipanti verranno offerti gratuitamente guanti e sacchi. In base ai partecipanti provvederemo alla formazione delle squadre e alla definizione delle zone da pulire. Completata l’attività faremo ritorno sempre all’Ufficio del Turismo per un briefing e per una merenda per tutti i partecipanti. Vi aspettiamo per una giornata all’aria aperta in compagnia e per una montagna più pulita”.

Il Sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni plaude all’iniziativa e invita alla partecipazione: “Abbiamo condiviso con grande piacere l’iniziativa della giornata ecologia proposta dalla Pro Loco e abbiamo concesso il patrocinio. Un’ottima proposta per vivere il paese e prendersene cura. Invitiamo tutti i cesanesi ed i villeggianti a mettersi in gioco e a sostenere attivamente l’iniziativa con la loro presenza attiva. La giornata ecologica è poi anche un modo per conoscere il paese e per socializzare e pertanto confidiamo in una significativa adesione”.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile contattare l’indirizzo mail prolococesana@gmail.com o visualizzare canali social della Pro Loco su instagram e facebook.