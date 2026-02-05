Qui Sestriere a voi Milano-Cortina

L’Italia è pronta ad accogliere una nuova edizione dei Giochi Olimpici Invernali a vent’anni di distanza da Torino 2006. Sestriere fu sede delle gare di sci alpino maschile che assegnarono le medaglie di specialità ed ospitò uno dei tre villaggi olimpici per delegazioni ed atleti provenienti da tutto il mondo. Le discipline veloci dello sci alpino videro gli atleti sfrecciare giù dalla Banchetta lungo la pista Kandahar Nasi tagliando il traguardo a Borgata Sestriere. Frazione del Comune di Sestriere allestita per l’occasione in fantastico stadio olimpico con strutture dedicate per le gare, per autorità e media, e tribune naturali gremite da migliaia di persone per un’indimenticabile festa dello sport.

Al Colle sui pendii del Sises e dell’Alpette, sulla pista Kandahar G.A. Agnelli si assegnarono le medaglie olimpiche delle discipline tecniche. Il Colle si trasformò divenendo l’Olimpo dello Sci ed anche la stazione turistica più alta della Vialattea accolse le strutture organizzative, dal centro media al Palazzetto dello Sport passando per le aree riservate ai broadcaster internazionali che diffusero le immagini dell’evento in tutto il mondo.

Per tre settimane Sestriere fu la destinazione alpina più frequentata da Capi di Stato, Ministri, autorità civili e militari e varie celebrità, saliti al Colle per vivere e respirare l’aria spumeggiante dell’evento olimpico.

Il Cinema fu trasformato in “Casa Sestriere” dove venivano trasmesse in diretta le gare olimpiche mentre la Piscina Comunale divenne una delle numerose location esclusive per feste ed eventi di prestigio come anche Casa Piemonte allestita alla baita La Gargote. L’edificio un tempo destinato a magazzino dei cantonieri della allora Provincia di Torino fu trasformato in Casa Olimpia ed accolse numerosi ospiti di prestigio durante eventi pomeridiani e serate a tema. Casa Olimpia che, grazie alla recente ristrutturazione a cura della Città metropolitana di Torino, è tornata ad essere un polo di attrazione culturale e sportiva del Comune di Sestriere e della Città metropolitana stessa ai 2035 metri d’altitudine del Colle.

“Fu un’esperienza indimenticabile – ha commentato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – di quelle che segnano la storia di un luogo. Come stazione alpina, a livello sportivo, avevamo già avuto tutto sia in chiave invernale che estiva: dalla Coppa del Mondo di Sci, Mondiali di Sci, Giro d’Italia, Tour de France, Meeting Internazionali di Atletica. Quello che mancava erano giusto le Olimpiadi e Torino 2006 e, grazie alla grande intuizione dell’Avv. Gianni Agnelli, arrivarono anche quelle, seguite poi dalle Paralimpiadi. Un anno fantastico il 2006 come sottolineato e ricordato da tutti: dagli atleti alle varie delegazione e non ultimo il grandissimo pubblico accorso da tutto il mondo. Un’esperienza che l’Italia è pronta a rivivere con i Giochi Olimpici Invernali e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. In bocca al lupo a tutti gli atleti e le atlete in gara nella speranza che i nostri azzurri siano ancora una volta protagonisti!”.

E la memoria di quei giorni rivive nel Museo dei Giochi Olimpici e delle Paralimpiadi Invernali di Torino 2006 allestito nella sala conferenze accanto all’ufficio del turismo di Sestriere. I costumi delle mascotte Neve, Gliz e Aster, le medaglie olimpiche e altri cimeli sono esposti assieme alle foto relative alla storia del Comune di Sestriere, nato per lo sci e lo sport in alta quota.