L’umanizzazione delle cure non è più solo un principio etico, ma una vera e propria strategia terapeutica. All’Oncologia dell’Asl TO4, il percorso di cura “guarda” alla persona assistita nella sua globalità, adottando un approccio olistico che integra mente e corpo.

Come raccontano alcune pazienti, il percorso offerto ha dato benefici tangibili: «Dopo l’intervento al seno – racconta Simona (nome di fantasia), che frequenta il gruppo di Biodanza – , sentivo il mio corpo come un estraneo, una fonte di dolore e di paura. La danza mi ha permesso di ritrovare una femminilità che pensavo perduta e di guardare allo specchio non più solo una ‘paziente’, ma una donna che sorride».

Marianna (nome di fantasia) racconta invece la sua esperienza nel gruppo di Estetica Oncologica: «Gli incontri mensili con l’estetista e la psicologa sono una boccata d’ossigeno. Truccarsi e prendersi cura del viso non è vanità: è un modo per riprendere il controllo sulla propria immagine e condividere con le altre compagne di viaggio dubbi e speranze in un clima di vera amicizia».

Nel 2026 l’offerta di attività integrative gratuite, già operativa da anni in alcune sedi, sarà ampliata in tutti i presidi anche con nuove iniziative, trasformando l’ospedale in un ambiente che sostiene il benessere psicofisico ed emotivo delle persone assistite attraverso la musica, la biodanza, l’estetica oncologica, la lettura, la pet therapy, il fitwalking e i gruppi di cammino.

Il Direttore del Dipartimento Oncologico dell’Asl TO4, Giorgio Vellani, sottolinea la validità scientifica dell’iniziativa: «Le evidenze cliniche confermano che attività come la musica, la biodanza, l’estetica oncologica migliorano il benessere emotivo e riducono l’ansia e gli effetti collaterali delle terapie mediche. Non sono semplici ‘attività di svago’, ma strumenti terapeutici complementari che migliorano l’aderenza ai trattamenti».

Nello specifico, l’offerta multidisciplinare gratuita dell’Asl TO4 si articola in sei attività fondamentali:

Progetto “Musica in Oncologia”

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Liceo Newton di Chivasso che dispone anche di un indirizzo musicale, porta contenuti musicali nel Day Hospital onco-ematologico per favorire un clima sereno e accogliente. A loro volta, gli studenti coinvolti vengono formati su empatia e relazione di aiuto, contribuendo a un’esperienza di crescita e di responsabilità sociale condivisa tra scuola e sanità.

Biodanza

Un sistema di integrazione e di sviluppo delle potenzialità umane, che utilizza musica e movimento per aumentare la resistenza allo stress e per rinforzare l’autostima e l’identità corporea. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione di volontariato Danzaperlavita.

Estetica oncologica

Le trasformazioni corporee indotte dai trattamenti oncologici, soprattutto chemioterapici, sono associate a una riduzione della qualità di vita, a disagi nelle relazioni sociali e a difficoltà legate alla sfera sessuale.

Gli incontri, guidati dal personale infermieristico con la presenza della psiconcologa e di estetiste esperte, hanno dimostrato di migliorare la percezione che le donne hanno di sé e il modo in cui si percepiscono verso gli altri.

Biblioterapia

Costruito in collaborazione con le Biblioteche civiche di Chivasso, di Ciriè e di Ivrea, il progetto – che sarà realizzato nel 2026 – offrirà alle persone assistite diverse opportunità: la possibilità, attraverso la creazione di “mini-biblioteche” di reparto, di poter fruire di libri di testo da consultare nel periodo di terapia o da prendere in prestito per proseguire la lettura e l’accesso facilitato ai servizi di prestito libri, anche digitali (e-book, audiolibri), delle biblioteche civiche.

Pet Therapy

Gli interventi assistiti con gli animali hanno dimostrato di favorire una riduzione dello stress, dell’ansia e della percezione del dolore, oltre a migliorare il tono dell’umore e a promuovere un senso di benessere generale.

In questi primi mesi del 2026, sarà avviata una prima esperienza sperimentale presso il Day Hospital onco-ematologico dell’Ospedale di Ciriè, condotta da operatori qualificati e da cani appositamente addestrati, in collaborazione con il personale sanitario, per garantire un vissuto positivo e sicuro.

Il Cammino come Cura (Fitwalking) e i Gruppi di Cammino

Si tratta di attività gestite da infermieri appositamente formati, che sono già state sperimentate e che si prevede di riprogettare nel 2026.

Il fitwalking è una camminata a ritmo sostenuto e con postura corretta, abbastanza intensa da produrre benefici cardio-respiratori senza sovraccaricare le articolazioni. Migliora l’energia e l’umore, aiuta a mitigare la neuropatia periferica e contribuisce a prevenire l’osteoporosi indotta dalle terapie ormonali.

I Gruppi di Cammino sono camminate organizzate per contrastare la sedentarietà e favorire la socializzazione.

«Il nostro obiettivo – dichiara il Direttore Generale dell’Asl TO4, Luigi Vercellino – è prenderci cura della persona nella sua interezza, non solo della malattia . Investire nell’umanizzazione significa riconoscere che la qualità dell’ambiente e delle relazioni incide direttamente sul percorso di cura. Con il potenziamento di questi servizi nel 2026, vogliamo che ogni persona assistita si senta accolta in un sistema che valorizza la sua dignità e le sue risorse emotive».

«L’umanizzazione delle cure – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi – è una parte fondamentale della qualità dell’assistenza. L’esperienza dell’Oncologia dell’Asl TO4 dimostra che integrare cura clinica e attenzione alla dimensione emotiva della persona migliora il percorso terapeutico e il benessere complessivo dei pazienti. Come Regione continuiamo a sostenere con convinzione modelli di sanità che mettano davvero al centro la persona».