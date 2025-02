E’ tutto pronto per l’edizione 2025 del Carnevale a Bosconero (To), organizzato dalla Pro Loco locale in collaborazione con il Comune.

Siamo ai primi giorni di febbraio e già si avvertono i nuovi profumi di Carnevale alzarsi nell’aria. Questa manifestazione ha sempre richiamato un numeroso pubblico anche da fuori della località di Bosconero, anche perché si tratta della 41° edizione, ovvero kermesse ormai collaudata negli anni. Le strade del paese tornano a colorarsi, portando l’allegria, tradizioni e spettacoli offerti ai visitatori e curiosi.

Carnevale a Bosconero 2025

Il tutto si conferma come una delle manifestazioni più attese nel territorio Canavesano, con un programma ricco di eventi che inizierà il giorno di “giovedì grasso” 27 febbraio con l’incoronazione di “Soa Maesta’” Chinota, regina dij Plarew. Ci si ritroverà tutti in piazza Martiri intorno alle 20.30 per poi iniziare una gioiosa fiaccolata per le vie della cittadina. Infine la “Chinota” e tutta la sua Corte si presenteranno davanti al Palazzo Comunale.

E, come nelle migliori tradizioni carnevalesche, la serata terminerà con un brindisi di buon augurio presso la Sala Pluriuso “Don Manavello”. L’organizzazione, curata dalla Pro Loco, sta lavorando con impegno e passione per garantire una buona riuscita di questo Carnevale 2025.

E passiamo a sabato 1° marzo. Ci si ritrova nuovamente intorno alle 14.30 in piazza Martiri e da qui l’atteso evento/sfilata dei carri allegorici, maschere e gruppi folkloristici che attraverseranno le vie del paese. Non mancherà un’animata battaglia dei coriandoli, il tutto all’insegna del divertimento e della creatività. Sarà premiata, in questa occasione, la famiglia in maschera più creativa, anche se non residente a Bosconero.

La giornata si concluse con una mega merenda offerta a tutti i bambini. Questo Carnevale a Bosconero – edizione 2025 – si conclude il giorno successivo – domenica 2 marzo con la tradizionale fagiolata, i fagioli prima di essere bolliti verranno benedetti e intorno a mezzogiorno si inizierà a distribuire fagioli e cotiche.

Nei locali della pro Loco ci sarà la possibilità di assaggiare il pranzo conviviale alla Corte “D’soa Maestà Chinota”. L’appuntamento è quindi fissato per queste tre date, con la promessa di un Carnevale all’insegna del divertimento, della condivisione e dalla magia che da oltre quarant’anni caratterizza questa storica manifestazione. Per maggiori informazioni e prenotazioni a riguardo del pranzo conviviale, contattare 33841106