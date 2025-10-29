Tra continui colpi di scena, arriva a Torino la nuova esilarante commedia di Claudio Insegno, “Alta infedeltà”.

Phil (Andrea Beltramo) è un uomo sposato col vizio delle donne e delle menzogne. Vive in una elegante villa borghese ed è legato in un matrimonio senza amore a Magda (Daniela De Pellegrin). L’uomo è da poco alle prese con una nuova e biondissima amante, Julie (Carlotta Iossetti), che ignora il suo stato civile e che per un caso fortuito ha appena acquistato la casa di fronte alla sua.

Allarmato dalla situazione scomoda, Phil chiede aiuto a George (Claudio Insegno), consigliere riluttante, ma al contempo amico arrendevole, che da sempre e suo malgrado gli risolve problemi, sollevandolo da situazioni scomode.

Questa volta però le cose sembrano mettersi male. Le ben edificate bugie di Phil crollano sotto i colpi assestati da una serie di personaggi, ciascuno in cerca di qualcosa: di un amante, una figlia, una fidanzata, un incendio, una bottiglia di whisky; persino un pollo arrosto.

Tra corse a perdifiato, ingressi rocamboleschi e trafelati, cene bruciate e crisi d’isteria collettiva, Phil e signora ritroveranno, ciascuno a suo modo, la via della camera da letto.

Sul palco del Teatro Cardinal Massaia torna, con la produzione di Pangi Production, il trio comico delle meraviglie Iossetti – Beltramo – Insegno, accompagnato da un cast di eccezione nel quale non possono mancare Guido Ruffa ed Ettore Lalli. A completare la commedia degli equivoci tre personaggi femminili interpretati da Daniela De Pellegrin, Elena Cascino e Sara Zappa.

Un gruppo tanto consolidato sul palco da rendere difficile per il pubblico distinguere le risate di scena previste dal copione da quelle reali degli attori.

Alta Infedeltà va oltre la commedia classica, diventando una vera e propria macchina per risate che coinvolge il pubblico in un ritmo serrato e con continui colpi di scena in grado di ribaltare più e più volte il racconto sul palco. La scrittura testuale di Claudio Insegno è esilarante e in grado di divertire ogni target d’età. A completamento, le musiche originali del Maestro Jacopo Fiastri.

Claudio Insegno dichiara:

“Per questa commedia mi sono ispirato alle grandi commedie degli equivoci di matrice anglosassone, celebrando il gusto brillante del teatro di Neil Simon e Ray Cooney: un susseguirsi di bugie, malintesi e porte che sbattono senza tregua, in un vortice di risate e imprevisti. Tra doppi giochi, travestimenti improvvisati e amori fuori controllo, la commedia rende omaggio all’irresistibile tradizione inglese, dove l’amore è complicato, ma le risate sono garantite!”

La commedia sarà in scena per tre repliche, da venerdì 7 a domenica 9 novembre:

Venerdì 7 novembre ore 20.45

Sabato 8 novembre ore 20.45

Domenica 9 novembre ore 16.30

“Alta infedeltà”

con: Carlotta Iossetti, Claudio Insegno, Andrea Beltramo, Guido Ruffa, Daniela De Pellegrin, Ettore Lalli, Elena Cascino, Sara Zappa

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre al Teatro Cardinal Massaia – Via Sospello 32/c –Torino