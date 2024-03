Torna “Essenza Donna” a Carmagnola per l’8 marzo

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Carmagnola, in collaborazione con le associazioni carmagnolesi Essenza Danza e Gruppo di Lettura Carmagnola, organizzano per il secondo anno consecutivo l’evento intitolato “Essenza Donna”.

Una serata di arte e riflessione con danza, letteratura, musica e arte, che quest’anno vedrà la partecipazione dell’attrice Roberta Belforte, dell’artista Sara Luciani e dell’arpista Rebecca Mellano.

L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 dell’8 marzo presso l’Auditorium Baldessano Roccati, in Viale Giuseppe Garibaldi 7, con ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Sindaco Ivana Gaveglio, gli assessori Simona Bertero e Massimiliano Pampaloni, che hanno voluto fortemente questo evento, dichiarano: “In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la nostra Amministrazione riconosce da sempre l’importanza di celebrare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne nel corso degli ultimi decenni Tuttavia, è fondamentale anche ricordare che molte donne nel mondo continuano ad essere vittime di discriminazioni e violenze. Per questo motivo, riteniamo che questo evento sia un’opportunità significativa per promuovere l’impegno per l’uguaglianza e le pari opportunità attraverso l’arte e la cultura”.

In linea con il successo della precedente edizione e in sintonia con il suo stesso nome, l’evento si propone di catturare l’essenza autentica di questa giornata speciale, offrendo un’esperienza di qualità che sia al tempo stesso un momento piacevole di riflessione e leggerezza, pensato appositamente per le donne.

Un’occasione unica che fonde le arti della letteratura, della danza, della musica e della pittura, accompagnate dalla squisita dolcezza di prelibatezze pasticcere e dal profumo avvolgente dei fiori.

Con eleganza e delicatezza, le parole dei testi si trasformeranno in movimento grazie alle ballerine di Essenza Danza, il tutto accompagnato da una selezione musicale appositamente studiata per l’occasione.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione dell’attrice Roberta Belforte, conosciuta per il suo talento e protagonista di numerosi spettacoli presso rinomati teatri come l’Alfieri, l’Erba e il Gioiello di Torino. Roberta Belforte è la voce fuori campo del festival “Letti di Notte” e di altri eventi organizzati dal Gruppo di Lettura Carmagnola. Sarà lei a dare vita ai brani letterari selezionati per offrire uno sguardo profondo e completo sul mondo femminile, presentando testi di autrici come Margherita Oggero, Enrica Tesio, Annie Ernaux e Viola Ardone. La sempre sorprendente artista Sara Luciani esporrà le sue opere ironiche e graffianti. I bellissimi personaggi femminili che dipinge accoglieranno gli spettatori nel foyer e in sala.

Novità di questa edizione è la presenza elegante ed armoniosa dell’arpista Rebecca Mellano, musicista che suona stabilmente in ensemble cameristici e collabora con prestigiose orchestre, come l’Orchestra del coro Fidei Donum di Roccavione (CN) e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Un omaggio floreale a cura del vivaio Daveli e un piccolo capolavoro di arte pasticciera creato dalla fantasia della Pasticceria Di Claudio saranno offerti a tutte le spettatrici.

Durante la serata verrà presentata al pubblico presente una grossa novità relativa all’edizione 2024 del Festival “Letti di Notte”, al quale tutte le realtà coinvolte in questo evento collaborano con entusiasmo.