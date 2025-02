Reale Mutua attende la Fortitudo per una sfida di grande fascino

Torino, martedì 18 febbraio 2025 – Dopo la trasferta di Brindisi, la Reale Mutua Basket Torino torna tra le mura amiche del Pala Gianni Asti per affrontare la Fortitudo Bologna nel match infrasettimanale valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una sfida di grande prestigio contro una delle squadre più attrezzate del campionato, desiderosa di riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.

Al ritorno della squadra sotto la Mole, coach Paolo Moretti e il suo staff hanno preparato la squadra in vista di un incontro che si preannuncia particolarmente intenso. Torino è chiamata a confermare i passi avanti mostrati nei primi due impegni dell’era Moretti – con la vittoria contro Vigevano e la sconfitta in volata al PalaPentassuglia – ma sarà necessaria anche la crescita dal punto di vista della gestione dei momenti chiave della partita, avendo cura di quei dettagli che a Brindisi hanno fatto la differenza in negativo per i gialloblù. Con il supporto del proprio pubblico, i gialloblù vogliono tornare subito alla vittoria in occasione del doppio turno interno: domani sera contro la Fortitudo, poi domenica la sfida contro la Libertas Livorno.

L’assistente allenatore Federico Tosarelli ha presentato così la partita:

“Sappiamo di affrontare una squadra che scenderà in campo con voglia di riscatto dopo aver perso le ultime due partite in volata. La Fortitudo ha una forte identità, una squadra che mette in campo sempre grande aggressività. Sappiamo che dovremo essere bravi a condividere il pallone per costruire buoni tiri contro la loro difesa intensa. Sarà necessaria da parte nostra anche un’importante applicazione difensiva. A Brindisi abbiamo giocato una buona partita, venendo però penalizzati da nostre imprecisioni nei momenti chiave. Dobbiamo essere più lucidi e cinici sin dalla partita di domani.”

Anche Matteo Montano, uno dei giocatori più in forma del momento per Torino con 15.3 punti di media nelle ultime tre partite, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione: “Affrontiamo una squadra di altissimo livello, con un roster lunghissimo. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, cercando di avere più cura dei dettagli ed essere più precisi in certe situazioni di gioco. Dobbiamo seguire con costanza e fiducia il piano partita per tutti i 40 minuti.”

L’appuntamento è per domani sera, mercoledì 19 febbraio alle ore 20:30 al Pala Gianni Asti.

Gli avversari – Fortitudo Bologna

La Fortitudo Bologna è una delle squadre più esperte e competitive del campionato. Il roster lungo e ben strutturato garantisce grande profondità nelle rotazioni e permette alla squadra di mantenere alta l’intensità per tutti i 40 minuti.

La squadra bolognese punta molto sulla difesa aggressiva e sulla fisicità, aspetti che mettono spesso in difficoltà gli avversari. Dal ritorno in panchina di coach Attilio Caja, la Fortitudo ha collezionato ben sette vittorie consecutive per risalire la classifica in zona playoff, anche se le ultime due sconfitte rimediate in volata contro Brindisi e Pesaro hanno lasciato un po’ di amaro in bocca in casa biancoblù.

L’innesto dell’ex playmaker gialloblù Luca Vencato, come cambio di Matteo Fantinelli, fornisce a coach Caja un duo di registi dotati di importante fisicità e capacità di coinvolgere i compagni. Tanti punti nelle mani degli esterni italiani: Riccardo Bolpin, Fabio Mian, Alessandro Panni e l’ex azzurro Pietro Aradori sono tutti giocatori pericolosi sul perimetro.

Per sopperire all’infortunio di Kenny Gabriel, la Fortitudo ha deciso di puntare su Donte Thomas, giocatore con caratteristiche differenti dall’ex Brescia: l’ala vista in maglia Reale Mutua non può garantire la stessa produzione offensiva di Gabriel, ma è in grado di compensare con una grande applicazione difensiva, fisicità a rimbalzo e leadership.

Vicino a Thomas, Deshawn Freeman è una vera e propria certezza per coach Caja, mentre l’esperto Marco Cusin è rientrato dall’infortunio e può dare il suo contributo sul parquet. Completa le rotazioni l’ex Vigevano Leonardo Battistini, un altro giocatore di importante fisicità nel pitturato.

Così nel match di andata

Nella partita di andata, la Reale Mutua Basket Torino riuscì ad espugnare il PalaDozza dopo un tempo supplementare per 79-82 grazie ad una memorabile rimonta. Fondamentale il 3 su 3 in lunetta di Matteo Schina, davanti al muro della Fossa dei Leoni, per forzare l’overtime e ribaltare l’inerzia dell’incontro, con Torino che ha conquistato la vittoria nei 5 minuti aggiuntivi.

Injury report

Recuperato Aristide Landi, tornato in campo nel match contro Brindisi, coach Moretti punta ad avere tutto il roster a disposizione per la partita di domani contro Bologna.

Ex di giornata

Diversi ex di giornata al Pala Gianni Asti: tornano da avversari gli ex gialloblù Luca Vencato (2022/23 e 2023/24), Donte Thomas (2023/24) e Marco Cusin (anche lui in Reale Mutua nella passata stagione). Scontro col passato per Matteo Montano, bolognese che ha iniziato la sua carriera con la Effe.

Reale Mutua Baket Torino – Fortitudo Bologna: info biglietti

Biglietti disponibili su Vivaticket oppure al Pala Gianni Asti a partire dalle 19.00 di mercoledì sera (palla a due alle 20.30).

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

