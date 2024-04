Campionato IFL: Giaguari Torino – Guelfi Firenze

I Giaguari Torino tornano in campo dopo la pausa pasquale ed il turno supplementare di riposo, per iniziare la seconda parte del campionato. Avversari di turno i Guelfi Firenze, vice campioni d’Italia, che arriveranno al C.S.Totta di Borgaretto (TO) sullo slancio della bella vittoria in rimonta ottenuta la scorsa settimana su Frogs Legnano.

Non sarà sicuramente una serata tranquilla, quella di sabato, perché i Giaguari dovranno giocare la partita perfetta e dimostrare alla schiera di scettici che si infoltisce sempre più man mano che il campionato va avanti, che i fuochi di artificio di inizio stagione non erano un exploit a sé stante, e che la reale consistenza della squadra non è quella vista nelle due sconfitte rimediate contro Frogs e Skorpions.

Il compito non è assolutamente dei più semplici, e lo sa bene coach Nendel, che ha passato queste settimane a lavorare sullo scouting degli avversari ma anche, e soprattutto, sulla testa dei giocatori per far si che i due scivoloni interni rimediati contro le lombarde non continuino a pesare sull’umore e sulla consistenza della squadra.

Come sempre sarà il gioco di trincea ad essere determinante per le sorti della partita, con le due linee d’attacco e di difesa dei Giaguari che si sono preparate ad assorbire l’impatto della maggiore fisicità degli avversari per proteggere il gioco aereo di Dalmasso e le corse di Tenconi e Ghio, oltre che per andare a scombinare i piani del quarterback in maglia viola Fimiani, tanto temibile per via aerea quanto potenzialmente letale palla in mano sulle corse, ben coadiuvato anche dai compagni di squadra Casati e Bartoccioni.

Toccherà alla seconda linea torinese, che con il rientro di Mensah recupera una pedina importante contro il gioco di corsa, neutralizzare le scorribande dei portatori di pala fiorentini che spesso spezzano l’equilibrio della partita con dei grossi guadagni e tolgono le castagne dal fuoco in situazioni complesse.

Quella con i Guelfi è l’ultima partita casalinga di un filotto che vedrà i Giaguari affrontare in trasferta Panthers, Marines e Dolphins per un finale di stagione regolare evidentemente in salita. L’idea iniziale era quella di sfruttare l’abbrivio dell’inizio scoppiettante di campionato per affrontare le squadre più forti con un bottino sufficiente ad assorbire anche qualche sconfitta.

Il percorso si è fatto iù accidentato del previsto, ed una sola vittoria nelle partite che restano potrebbe non essere sufficiente per staccare il biglietto per i playoff. Un successo contro i Guelfi sarebbe ovviamente un colpo importante sia per il morale che per la classifica in ottica playoff.

Il kickoff della partita è previsto per le ore 20 di sabato 13 Aprile al Centro Sportivo Totta di Borgaretto, mentre per quanto riguarda la trasmissione televisiva, l’incontro sarà il “Game of the Week” della programmazione di DAZN.