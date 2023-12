La Tecnoengineering ospita San Giorgio per l’ultima partita del 2023

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani alle 17:00 al PalaEinaudi contro San Giorgio MantovAgricolutra Mantova in occasione della penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 LBF.

Le ospiti arrivano da una bella e convincente vittoria nella Capitale sul parquet di Basket Roma (85-50) e sono al momento a quota 10 punti in classifica che le valgono l’ottava piazza.

Le Lunette continuano invece a faticare, pur giocando bene larghi tratti delle ultime partite. Settima scorsa, a Carugate si sono arrese 59-70, rimanendo fanalino di coda con 2 punti collezionati fino ad ora. Tra acciacchi, qualche rientro a mezzo servizio e tanta gioventù, le Lunette continuano ad essere guidate in attacco dalle più esperte Salvini, Cordola e Mitreva. Sorpresa, ormai non più tanto, è invece la giovanissima Pasero che si conferma titolarissima grazie a giocate di grande intensità e tecnica in entrambe le metà campo. Tra le ospiti la più pericolosa è certamente Orazzo che viaggia a oltre 14 punti e quasi 6 rimbalzi di media, insieme a Fietta (9,2), Novati (9,1) e Bottazzi (8,9).

L’ultimo impegno del 2023 delle Lunette sarà anche l’occasione per vedere da vicino la prestigiosa Coppa Italia che passerà dal PalaEinaudi domani sera. Nella cornice del “Roadshow Trophy” organizzato da LBA e FIP PIEMONTE sarà anche possibile acquistare i biglietti per la kermesse di febbraio e ricevere tutte le informazioni utili in merito.

Palla a due alle 17:00 al PalaEinaudi, ingresso gratuito e diretta streaming sul canale Youtube Moncalieri BasketBall.

Arbitrano: Di Luzio, Suriano.

Ufficio Stampa Moncalieri Basketball