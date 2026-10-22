Sauze d’Oulx: finanziamento statale per la manutenzione delle strade bianche

Un finanziamento complessivo di 540 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade bianche del territorio comunale. È il risultato ottenuto dal Comune di Sauze d’Oulx nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 1, commi 772 e 773, della Legge di Bilancio 2026, destinate anche agli investimenti degli enti locali nelle infrastrutture.

Il contributo assegnato ammonta a 250 mila euro per il 2026 e a 290 mila euro per il 2027. Il Comune ha presentato l’istanza nei termini previsti e ha già ricevuto, in questi giorni, un primo acconto di 100 mila euro.

Le risorse saranno utilizzate per la manutenzione straordinaria del manto stradale delle Strade Bianche a monte dell’abitato, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità della viabilità e le condizioni di accesso alle aree montane. Un intervento che guarda anche alle potenzialità del territorio nell’ambito del turismo outdoor e dell’organizzazione di grandi eventi sportivi estivi di livello internazionale.

La soddisfazione del Sindaco di Sauze d’Oulx, Mauro Meneguzzi: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che ci consentirà di intervenire su una parte importante della viabilità del nostro territorio. Si tratta di risorse significative, che ci permetteranno di programmare lavori attesi e di rendere le nostre strade bianche sempre più fruibili. Migliorare l’accessibilità delle aree montane significa anche valorizzare le opportunità offerte dal territorio, soprattutto in vista di grandi eventi sportivi estivi”.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi rivolge quindi un ringraziamento alla Senatrice Paola Ambrogio per il sostegno che ha contribuito a rendere possibile l’accesso al finanziamento: “Desidero esprimere la gratitudine dell’Amministrazione comunale al Senato della Repubblica e, in particolare, alla Senatrice Paola Ambrogio, per l’attenzione riservata a Sauze d’Oulx e al nostro territorio. Questo contributo rappresenta un’opportunità concreta per realizzare interventi infrastrutturali importanti e proseguire nel percorso di valorizzazione delle nostre montagne”.

I lavori saranno avviati nel corso del 2027, secondo la programmazione degli interventi e gli adempimenti previsti per l’utilizzo delle risorse. L’obiettivo è migliorare la rete delle strade sterrate in quota, rendendola più funzionale sia per la fruizione del territorio sia per le attività sportive e turistiche che possono contribuire allo sviluppo di Sauze d’Oulx durante la stagione estiva.