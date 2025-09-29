Sono 121 le associazioni – 84 Pro Loco e 37 Associazioni d’Arma – distribuite in tutte le otto province piemontesi che ora riceveranno della Regione Piemonte un contributo per complessivi 3 milioni di euro. È il risultato dello scorrimento della graduatoria del bando per la quale erano state dichiarate idonee, in attesa di finanziamento.

Ora l’arrivo del nuovo contributo da 3 milioni di euro da parte del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha reso possibile il loro accesso al finanziamento regionale. Esse vanno così a raggiungere le 160 Pro Loco e 78 Associazioni d’Arma già finanziate con la prima tranche di contributi dal bando regionale, portando a 358 il totale dei soggetti che beneficiano del sostegno della Regione Piemonte. Questi 3 milioni sono suddivisi in 900mila euro alle Associazioni d’arma e 2,1 milioni alle Pro Loco. Con la nuova tranche, il sostegno della Regione alle Pro Loco e Associazioni d’arma erogato a partire dal 2020 arriva a toccare i 10 milioni di euro.

«Con questi 3 milioni di euro – dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio – diamo continuità a un percorso già avviato nella scorsa legislatura, quando la Regione ha scelto di puntare sulle Pro Loco come riferimento stabile delle comunità locali. Un impegno che è cresciuto nel corso degli anni: le risorse messe a disposizione hanno ormai sfiorato i 10 milioni di euro, segno di una scelta politica che ha trovato conferma stagione dopo stagione. Il turismo oggi è diventato un motore economico di primo piano per il Piemonte anche grazie a chi, con generosità e volontariato, mantiene vive le tradizioni, anima i paesi e rende accoglienti i nostri territori».

Sottolinea l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni: «Le Pro Loco e le associazioni d’arma del Piemonte rappresentano un patrimonio inestimabile nell’azione di volontariato, di aggregazione sociale, di custodia delle identità comunitarie e al tempo stesso di promozione turistica dei nostri territori e valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico. È un tessuto formidabile che ora andremo a rafforzare anche con il ritorno del sostegno della Regione alle fiere e sagre legate ai prodotti tipici espressione del territorio».

«Registriamo ancora una volta il continuo e fondamentale sostegno da parte della Regione per la riuscita di una promozione strutturale del Piemonte – sottolineano il presidente regionale Unpli Fabrizio Ricciardi e il vicepresidente Stefano Raso –, l’esperienza maturata dall’assessore Bongioanni negli ultimi vent’anni come direttore dell’Atl di Cuneo è sicuramente un valore aggiunto per la progettazione futura delle nostre associazioni in condivisione con la Regione. Si dimostra così una forte attenzione al nostro mondo e soprattutto alle attività dei tanti volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo alla promozione del territorio».

Questa la distribuzione dei contributi suddivisi per province: