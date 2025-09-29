Pro Loco e Associazioni d’Arma, scorre la graduatoria: ecco le nuove ammesse al contributo regionale
Sono 121 le associazioni – 84 Pro Loco e 37 Associazioni d’Arma – distribuite in tutte le otto province piemontesi che ora riceveranno della Regione Piemonte un contributo per complessivi 3 milioni di euro. È il risultato dello scorrimento della graduatoria del bando per la quale erano state dichiarate idonee, in attesa di finanziamento.
Ora l’arrivo del nuovo contributo da 3 milioni di euro da parte del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha reso possibile il loro accesso al finanziamento regionale. Esse vanno così a raggiungere le 160 Pro Loco e 78 Associazioni d’Arma già finanziate con la prima tranche di contributi dal bando regionale, portando a 358 il totale dei soggetti che beneficiano del sostegno della Regione Piemonte. Questi 3 milioni sono suddivisi in 900mila euro alle Associazioni d’arma e 2,1 milioni alle Pro Loco. Con la nuova tranche, il sostegno della Regione alle Pro Loco e Associazioni d’arma erogato a partire dal 2020 arriva a toccare i 10 milioni di euro.
«Con questi 3 milioni di euro – dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio – diamo continuità a un percorso già avviato nella scorsa legislatura, quando la Regione ha scelto di puntare sulle Pro Loco come riferimento stabile delle comunità locali. Un impegno che è cresciuto nel corso degli anni: le risorse messe a disposizione hanno ormai sfiorato i 10 milioni di euro, segno di una scelta politica che ha trovato conferma stagione dopo stagione. Il turismo oggi è diventato un motore economico di primo piano per il Piemonte anche grazie a chi, con generosità e volontariato, mantiene vive le tradizioni, anima i paesi e rende accoglienti i nostri territori».
Sottolinea l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni: «Le Pro Loco e le associazioni d’arma del Piemonte rappresentano un patrimonio inestimabile nell’azione di volontariato, di aggregazione sociale, di custodia delle identità comunitarie e al tempo stesso di promozione turistica dei nostri territori e valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico. È un tessuto formidabile che ora andremo a rafforzare anche con il ritorno del sostegno della Regione alle fiere e sagre legate ai prodotti tipici espressione del territorio».
«Registriamo ancora una volta il continuo e fondamentale sostegno da parte della Regione per la riuscita di una promozione strutturale del Piemonte – sottolineano il presidente regionale Unpli Fabrizio Ricciardi e il vicepresidente Stefano Raso –, l’esperienza maturata dall’assessore Bongioanni negli ultimi vent’anni come direttore dell’Atl di Cuneo è sicuramente un valore aggiunto per la progettazione futura delle nostre associazioni in condivisione con la Regione. Si dimostra così una forte attenzione al nostro mondo e soprattutto alle attività dei tanti volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo alla promozione del territorio».
Questa la distribuzione dei contributi suddivisi per province:
|N. Associazioni d’Arma e budget
|N. Pro Loco e budget
| Numero beneficiari e Contributo
Totale
|Alessandria
|2 / € 39.340,49
|15 / € 360.039,69
|17 / € 409.301,06
|Asti
|1 / € 10.845,00
|8 / € 212.828,67
|9 / € 223.673,67
|Biella
|6 / € 179.857,41
|1 / € 19.105,45
|7 / € 198.962,86
|Cuneo
|8 / € 190.242,51
|25 / € 590.849,80
|33 / € 781.092,31
|Novara
|3 / € 74.686,89
|7 / € 158.642,52
|10 / € 233.329,41
|Torino
|11 / € 261.195,16
|16 / € 407.187,37
|27 / € 668.382,53
|Verbano-Cusio-Ossola
|4 / € 102.069,54
|5 / € 134.098,32
|9 / € 236.167,86
|Vercelli
|2 / € 41.763,00
|7 / € 207.327,30
|9 / € 249.090,30