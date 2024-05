Il portale acquisti dei buoni mensa

Il Comune di Rivalba ha attivo il Portale Online “Portale del contribuente” per l’acquisto dei buoni

mensa in modo digitale con l’utilizzo del sistema nodo dei pagamenti PAGOPA.

L’acquisto dei buoni mensa o la consultazione della disponibilita’ buoni deve essere effettuato con le

funzioni del Portale del Contribuente accedibile dal sito web del comune www.comune.rivalba.to.it.

Procedura per acquistare i buoni mensa

L’utente accede all’area riservata del portale con il proprio Spid o Cie ed entra nella funzione “Portafoglio Buoni Mensa”. Qui verrà aperta una videata dove sarà visualizzata la situazione in tempo reale degli acquisti e della disponiblità.

Per acquistare: pulsante “Acquista buoni”, si seleziona il nominativo del figlio per il quale si deve effettuare l’acquisto e viene visualizzato in automatico il costo del singolo buono.

Si dovrà indicare, tramite un contatore, il numero di buoni da acquistare in multipli di 20 poiché, durante l’anno scolastico, l’utente acquisterà i buoni pasto in blocchetti da 20. Esclusivamente negli ultimi 15 giorni di servizio mensa dell’anno scolastico i buoni potranno essere acquistati in numero inferiore a 20.

Con il pulsante “Prosegui” verrà effettuata l’assegnazione del codice univoco (codice IUV) con il quale viene identificata l’istanza di pagamento in tutti i canali abilitati a pagoPA.

Pagamento con PAGOPA

L’utente dal pulsante Paga con PAGOPA entrerà nella pagina web dove sceglierà la modalità di pagamento:

Pagamento Online tramite portale web con carta di credito, addebito conto corrente o altro sistema proposto (postepay, Paypal, Satispay, ecc..). L’utente seguirà le istruzioni e compilerà i campi necessari per la modalità di pagamento prescelta ricordandosi di inserire la propria e-mail (dove verrà inviata la ricevuta). Il sistema potrà richiedere l’inserimento dello IUV.

Stampa avviso di pagamento: si stampa il modello standard precompilato con codici a barre e ci si recherà per il pagamento presso uno sportello predisposto quali Poste, punti Sisal, Lottomatica, propria banca.

Verifica del corretto pagamento

All’acquisto verrà aggiornato il portafoglio dei buoni. I buoni utilizzati e la conseguente disponibilità saranno aggiornati con cadenza mensile.

