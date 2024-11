Dopo gli appuntamenti a Gravellona Toce, Alessandria, Alba, Pinerolo, Biella e l’edizione principale nel capoluogo, Torino, la tappa ospitata il 28 novembre ad Asti, a Uniastiss, polo universitario Rita Levi Montalcini, ha concluso per quest’anno il tour regionale di IOLAVORO. Ottimi risultati anche per l’appuntamento astigiano, che ha visto la presenza di 51 aziende e 25 tra agenzie per il lavoro, enti di formazione e servizi al lavoro, con più di duemila posti di lavoro offerti. Sono 1.800 le persone che hanno partecipato all’evento e circa 500 gli studenti che hanno partecipato alle dimostrazioni WorldSkills e ai laboratori dedicati ai giovani.

I dati complessivi del 2024 confermano il forte richiamo che la job fair, che Agenzia Piemonte Lavoro organizza tramite i Centri per l’impiego con le risorse del Fondo Sociale Europeo e che è promossa da Regione Piemonte, in particolare dall’assessorato all’Istruzione e merito, lavoro e formazione diretto dal vicepresidente Elena Chiorino.

IOLAVORO: il bilancio di Asti e del 2024

Con l’edizione di Asti, la 69esima dal 2005, le persone che hanno visitato gli spazi di IOLAVORO nell’anno in corso sono state 18.400, richiamate dalla disponibilità di oltre 16mila posti di lavoro offerti da oltre 532 realtà economiche – aziende, agenzie per il lavoro– interessate a fare recruiting.

Alto anche il coinvolgimento dei più giovani, con 6.000 studenti che hanno frequentato l’area dedicata a fornire elementi per orientare le scelte sul loro futuro, in particolare il tour dei mestieri WorldSkills e gli stand delle Fondazioni ITS. E ancora: oltre cento gli incontri organizzati per raccontare in modo vivace e coinvolgente il mondo del lavoro con le sue dinamiche in continua evoluzione, anche con affondi riservati ad alcune filiere economiche regionali, come agroalimentare, oreficeria, enogastronomia, cucina sala e bar, turismo, alberghiero, meccanica industriale, industria alimentare.

Sempre molto apprezzato dal pubblico il servizio SOS curriculum, che ha aiutato centinaia di persone a comporre e migliorare la propria presentazione professionale, così come i punti informativi sui servizi per l’impiego messi a disposizione dal sistema regionale: fra questi, in particolare, Collocamento mirato per le persone con disabilità, Eures per lavorare all’estero, MIP per promuovere l’autoimprenditorialità, la Certificazione delle competenze, Obiettivo orientamento Piemonte per indirizzare la propria carriera., le Accademie di filiera per valorizzare le eccellenze produttive regionali.

Ad Asti, inoltre, grande richiamo ha suscitato la presenza del centrocampista brasiliano Hernanes, giocatore della Juventus dal 2015 al 2017, ospite di IOLAVORO anche in qualità di imprenditore del settore enogastronomico: nel suo intervento, in un’aula magna che ha accolto più di 250 ragazzi, ha condiviso la sua storia di vita e di lavoro, dimostrandosi un testimonial d’eccezione per raccontare come si può trasformare una passione in successo.

Le dichiarazioni

«IOLAVORO si conferma ancora una volta un’iniziativa strategica per il nostro territorio, capace di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro, valorizzando i talenti e offrendo opportunità concrete a migliaia di persone. Il successo della tappa di Asti e l’intero bilancio 2024, con oltre 18mila presenze e 16mila posti di lavoro offerti, dimostrano l’efficacia di questo modello. Come Regione Piemonte, continuiamo a sostenere con convinzione manifestazioni come IOLAVORO, che rappresentano un pilastro delle politiche attive del lavoro, promuovendo il merito e la centralità del capitale umano, leve fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio», ha commentato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito, Lavoro e Formazione di Regione Piemonte.

«La tappa astigiana di IOLAVORO rappresenta un’occasione preziosa per il nostro territorio, in quanto favorisce l’incontro diretto tra aziende, enti formativi e chi è alla ricerca di un’occupazione, contribuendo in modo concreto allo sviluppo economico e sociale locale. Eventi come questo, che valorizzano le competenze, le vocazioni e i talenti del nostro territorio, sono fondamentali per sostenere la crescita delle realtà economiche astigiane e offrire ai giovani strumenti utili per orientarsi nel loro percorso formativo e professionale. Ringrazio tutte le realtà che hanno partecipato, dimostrando ancora una volta la vitalità del nostro tessuto economico e l’importanza di iniziative condivise per costruire il futuro della comunità» ha dichiarato Marco Gabusi, assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte.

Ha concluso Federica Deyme, direttore di Agenzia Piemonte Lavoro «Siamo entusiasti che anche nell’Astigiano IOLAVORO sia stata colta come un’occasione preziosa per connettere persone e aziende. In un periodo di rapide trasformazioni nel mondo del lavoro, anche nel settore agricolo. È essenziale fornire strumenti e informazioni necessarie per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il mercato offre».