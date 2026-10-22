Un secolo di storia, ricerca e diffusione della conoscenza scientifica: la Biblioteca Centrale ‘G. Marconi’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche celebra i suoi primi cento anni con un evento inaugurale a Roma, domani venerdì 23 ottobre alle ore 9.30, presso la sede centrale dell’Ente, in Piazzale Aldo Moro 7 a Roma. L’iniziativa apre un anno di attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio custodito e alla riflessione sul ruolo delle biblioteche nella società contemporanea, tra memoria e innovazione, con iniziative rivolte ai cittadini e alle scuole.

La mattinata sarà aperta dal video “Cento anni di futuro” e dall’intervento di Giovanni De Simone, direttore della Biblioteca CNR. Segue il dialogo “A che serve una biblioteca” tra Andrea Lenzi, presidente del CNR, e Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, accompagnato da un graphic recording dal vivo realizzato dal fumettista Gabriele Peddes.

Nel corso dell’evento sarà assegnato il “Premio CNR per la Citizen Science: Biblioteca G. Marconi”, presieduto da Gianni Letta. Seguirà la presentazione del numero speciale della collana di CNR Edizioni “Comics & Science”, con Roberto Natalini, direttore dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR, e di Giuseppe Palumbo, fumettista e illustratore.

La manifestazione mette ancora al centro le nuove generazioni con la premiazione di studentesse e studenti vincitori del concorso “Crea il tuo BiblioLogo”, dedicato alla realizzazione del logo del Centenario, con Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Si concluderà con l’edizione limitata della tessera commemorativa della Biblioteca illustrata da Giovanni De Simone e Gabriele Peddes e con la visita guidata alla Biblioteca e alla mostra dei bozzetti di “Crea il tuo BiblioLogo”.

Moderata Marco Castellazzi, autore RAI e docente di tecniche di comunicazione scientifica presso l’UNIVPM.