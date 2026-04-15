Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, ieri al Vinitaly, ha visitato il padiglione del Piemonte e ha pranzato al Ristorante Eccellenza Piemonte con i piatti dello chef Davide Palluda a base delle eccellenze enogastronomiche della regione: ravioli di fonduta di toma piemontese e spinaci con noci fresche sbriciolate, e uno stracotto di fassona al vino rosso. Nel calice tre grandi Docg piemontesi: Alta Langa Docg, Barbaresco e Barolo.

Ad accoglierla il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. Con lei il neoministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il presidente Ice Matteo Zoppas, il neopresidente della Regione Veneto Alberto Stefani.

L’assessore Bongioanni

«Dal presidente Meloni sono arrivati grandi complimenti al Piemonte, che ha definito “terra di eccellenza straordinaria” in tutti i campi e dove “in ogni angolo si mangia bene”. Il pranzo è stato l’occasione per presentare al presidente Meloni l’accordo che abbiamo sottoscritto ieri fra 11 Regioni del Nord Italia per fare squadra nella ricerca per la nostra vitivinicoltura.

Ho sottolineato l’importanza di una forte promozione a sostegno del nostro vino. Le abbiamo mostrato la coppa delle Atp Finals di tennis e parlato del dossier che il Piemonte preparerà insieme a Liguria e Lombardia per candidarsi a ospitare nel 2036 i Giochi Olimpici estivi “in rete”. Il presidente Meloni si è mostrato ancora una volta preparatissimo su tutti i temi, e si è congratulato con il Piemonte per la sua straordinaria capacità organizzativa».