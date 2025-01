Torino, 31 gennaio 2025 – Siglato in data odierna tra le OO.SS. e Stellantis un ulteriore anno, a partire dal 14 febbraio con fine 14 febbraio 2026, del contratto di solidarietà per i 251 lavoratori dell’ex reparto mascherine di Mirafiori.

Sara Rinaudo, segretario territoriale Fismic Confsal di Torino, commenta: “L’accordo siglato oggi, per cui abbiamo lavorato con determinazione, è un piccolo passo, sicuramente positivo, per continuare a garantire l’occupazione dei lavoratori dell’ex reparto mascherine di Mirafiori. Non è solo una misura di tutela, ma un’opportunità per rafforzare la professionalità dei dipendenti attraverso piani formativi strutturati e incontri di verifica trimestrali. Non basta, è fondamentale che il Ministero del Lavoro intervenga approvando il rinnovo per il prossimo anno.”

“L’obiettivo che dobbiamo perseguire tutti sinergicamente è chiaro: stop ai palliativi, occorre difendere l’occupazione e accompagnare la transizione industriale con strumenti strutturali, senza lasciare indietro nessuno. Continueremo a lavorare affinché gli impegni presi siano rispettati e affinché si aprano prospettive di lungo termine per il sito produttivo di Mirafiori e per l’intero comparto automotive.”

Ufficio stampa Fismic Confsal Torino