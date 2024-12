Lavori pubblici, asfaltature e interventi nelle scuole

Nella Città di Cirié sono attualmente al via o già completati alcuni lavori di manutenzione di strade ed edifici pubblici. In primis, per ciò che riguarda i parcheggi, al fondo di via Camossetti, a pochi passi dalla stazione ferroviaria della Torino-Ceres, sono stati creati circa 20 posti auto “bianchi”, che aumentano gli stalli a disposizione di chi deve lasciare l’auto e prendere il treno.

In via Gramsci, tra via Zaffiri e via Camossetti, è stato invece istituito un utile senso unico che ha permesso di creare ulteriori parcheggi auto, oltre a migliorare la fluidità stradale. Nella stessa zona, in via Biaune all’incrocio con via Camossetti, è stato invece collocato un dosso, indispensabile soprattutto per rallentare le auto in arrivo dal passaggio a livello.

Dossi, richiesti dagli stessi residenti di zona, anche in via Remmert, dopo la riasfaltatura, poco prima degli incroci con via Ferrari e via Fiume: una misura di sicurezza voluta anche per la presenza di diversi studenti in arrivo a piedi da e per la Scuola Media Viola.

Rimanendo in tema di scuole e di interventi sugli edifici scolastici, la Città di Cirié ha ricevuto un finanziamento di circa 141mila Euro dalla Regione Piemonte tramite bando rivolto all’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità per il progetto “Davanti alle scuole. Nuovi percorsi attivi e sicuri”, che prevede un cofinanziamento del Comune di circa 23mila Euro.

Attraverso la realizzazione del progetto, verranno definite in prossimità degli accessi ad alcune scuole di Cirié delle zone soggette a limitazione della circolazione, in cui verranno realizzate aree pedonali definibili come “strade scolastiche”, che prevedono la trasformazione degli spazi prossimi alle scuole tramite la realizzazione di slow streets – ovvero zone a velocità ridotta e aree “parklet”, aree di sosta a lato della carreggiata trasformate in luoghi di aggregazione – mediante arredi e segnaletica e interventi di pavimentazione. Il tutto riguarderà le zone antistanti e circostanti le scuole Fenoglio, Don Bosco, Ciari e Collodi.

Per la Scuola Media Viola è stata invece programmata la messa in sicurezza dell’attraversamento tra via

Vittorio Veneto e via Parco con la realizzazione di un dosso e con l’aggiunta di una zona a traffico limitato ai 30km/h.

“Non si tratta solo di interventi di messa in sicurezza – dichiara il Vicensindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Aldo Buratto – ma di un vero e proprio progetto di trasformazione, predisposto dal nostro Ufficio Tecnico, delle aree circostanti le scuole perché sono i luoghi dove più transitano e si incontrano i ragazzi e gli studenti, in un’ottica già sperimentata in altre nazioni dove la tendenza è quella di renderli sempre più accoglienti e sicuri, anche durante gli orari di entrata e uscite dalle scuole”.

Negli scorsi mesi alcune scuole cittadine sono state inoltre destinatarie di una serie di interventi specifici, volti in parte a migliorare le prestazioni energetiche di alcuni edifici e più in generale la vivibilità di aule e spazi comuni. La Scuola Media Costa tramite un importante intervento di efficientamento vedrà la sua facciata principale riqualificata e dotata di nuovi serramenti altamente performanti e più funzionali, per un investimento di circa € 100.000,00, di cui € 90.000,00 con finanziamento ministeriale.

Presso la Scuola Elementare Don Bosco sono stati eseguiti nuovi impianti elettrici per consentire l’allestimento di due nuovi laboratori di scienze e di coding ed è stata realizzata la nuova pavimentazione in otto aule. Nell’Asilo Nido Il Girotondo sono stati invece installati nuovi aeratori a soffitto particolarmente efficaci in alcuni ambienti e verrà a breve eseguita una manutenzione approfondita degli arredi ludici esterni e di tutti i tendaggi interni.

Ultimati anche gli interventi di riqualificazione della centrale termica della Scuola Elementare Gazzera, a Devesi, mediante intervento della società Italgas, nonché il rifacimento completo della rete idrica interna alla Scuola dell’Infanzia Lazzaroni (per un investimento di circa 20mila Euro) che verrà realizzato in occasione dell’interruzione delle attività didattiche per le prossime festività natalizie.

Nella Scuola Media Costa sono stati sostituiti recentemente tutti i proiettori dell’illuminazione interna della palestra con nuovi apparecchi a LED, mentre nella Scuola Media Viola verrà a breve allestito l’impianto elettrico per un nuovo e più moderno laboratorio di informatica.

Importanti anche i lavori riguardanti l’illuminazione pubblica in alcune zone di Cirié dove verranno a breve

sostituiti i pali incidentati: in Località Case Tagna, in via San Maurizio, nel parco giochi di via Rivette e in Località Robaronzino.

Sono stati inoltre appaltati i lavori di asfaltatura (per un costo di circa 117mila Euro, mediante fondi del Comune) di alcune importanti arterie cittadine: corso Martiri della Libertà (nella sua totalità), un lungo tratto di via Silvio Pellico e di via San Giovanni Bosco.

La riasfaltatura, nell’ottica dell’ottimale gestione dei lavori, sarà effettuata a seguito dell’intervento della società SMAT per la sostituzione delle condotte dell’acquedotto sottostanti, prevista tra gennaio e febbraio 2025.

“L’attenzione e la cura per la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali e scolastiche – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – è una delle priorità della nostra Amministrazione. Abbiamo un preciso programma di interventi da mettere in atto anno per anno e cerchiamo sempre di fare in modo, anche tramite la partecipazione a specifici bandi pubblici, di ottenere i finanziamenti o di mettere da parte la necessaria disponibilità economica”.