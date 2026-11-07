Cesana Torinese commemora il 4 Novembre

L’Associazione Nazionale Alpini, Sezione Val Susa, Gruppo di Cesana Torinese, insieme al Comune di Cesana Torinese, organizza domenica 8 novembre la commemorazione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia sarà un’occasione per ricordare i Caduti di tutte le guerre e rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la pace.

Il programma prevede alle ore 10 la deposizione di una corona d’alloro ai Caduti in piazza Vittorio Amedeo, seguita da un momento di raccoglimento presso il Cimitero Militare.

Alle ore 11,15 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Battista a Cesana.

Il Sindaco Daniele Mazzoleni rivolge un invito alla partecipazione: “Questa ricorrenza rappresenta un momento importante della nostra memoria collettiva. Ricordare chi ha sacrificato la propria vita per il Paese significa mantenere vivi i valori della libertà, della pace e dell’unità nazionale. Invito tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione, condividendo un momento di raccoglimento e riconoscenza”.

Il Comune e il Gruppo Alpini di Cesana Torinese attendono quindi la partecipazione della popolazione per celebrare insieme questa ricorrenza.