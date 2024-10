una montagna di persone per l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi

Sestriere – C’era tutta la montagna, giovedì 31 ottobre a Giaveno, per l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro scomparsa a seguito delle ferite riportate in un tragico incidente in allenamento in Val Senales avvenuto lunedì 28 ottobre.

Un dramma che ha toccato duramente tutti: una giovane vita spezzata all’improvviso, una vicenda che ha gettato tutti nello sgomento. Nel giorno del suo funerale tutti si sono uniti al dolore immenso della sua Famiglia, degli amici più cari. Una straordinaria dimostrazione di affetto per “Matildina” ragazza solare che con passione e dedizione aveva iniziato la sua ascesa agonistica nello sci vincendo, lo scorso inverno, il titolo italiano Assoluti Giovani nel SuperG.

“Abbiamo voluto essere presenti con il gonfalone del Comune di Sestriere assieme a quello dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – ha dichiarato il Sindaco Gianni Poncet – per testimoniare quanto la nostra popolazione sia vicina alla Famiglia Lorenzi colpita dall’improvvisa scomparsa di Matilde. Una ragazza solare, talentuosa, cresciuta sportivamente nello Sci Club Sestriere e tesserata per il Centro Sportivo dell’Esercito ed astro nascente del vivaio della Nazionale FISI. Non ci sono parole che possano descrivere questo momento se non il ricordo di una ragazza che amava la neve e la montagna e che a Sestriere era praticamente di casa. Come Amministrazione comunale abbiamo disposto per oggi una giornata di lutto cittadino con le bandiere a mezz’asta e gli operatori, i commercianti ed anche gli alunni delle scuole che si sono uniti al dolore della Famiglia Lorenzi a cui porgiamo le più sentite condoglianze per questa grave perdita che ha toccato tutta la popolazione di Sestriere”.

Nel ricordo di Matilde, la famiglia ha avviato una raccolta fondi #matildina4stafety che ha lo scopo di garantire più sicurezza in pista. Un progetto mirato ad implementare la sicurezza individuale nello Sci alpino attraverso la ricerca di nuove tecnologie al fine di alzare il livello di sicurezza degli atleti. Tutte le info sui social #matildina4safety