Il Comune di Sauze d’Oulx rinnova anche per la stagione invernale 2025/2026 il proprio impegno a sostegno dello sport giovanile, con un contributo economico destinato a incentivare e agevolare la pratica dello sci alpino, dello snowboard e dello sci di fondo.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 56 del 2 novembre 2026, ha approvato il nuovo bando mettendo a disposizione un fondo complessivo di 22 mila euro, destinato ai giovani atleti residenti nel Comune di Sauze d’Oulx, tesserati presso uno Sci Club con sede legale e operativa in uno dei Comuni dell’Unione Montana Via Lattea e regolarmente iscritto alla FISI per la stagione 2025/2026.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi sottolinea l’importanza di questo contributo: “Siamo soddisfatti di poter riproporre anche quest’anno questa iniziativa. Crediamo che sostenere i ragazzi che praticano gli sport invernali sia un investimento importante per la nostra comunità. Lo sci e lo snowboard fanno parte della storia e dell’identità del nostro territorio, ma sappiamo anche che praticare queste discipline comporta costi significativi per le famiglie. Con questo contributo vogliamo offrire un aiuto concreto, favorire l’accesso allo sport e permettere ai giovani di proseguire il proprio percorso sportivo, valorizzando al tempo stesso il lavoro degli Sci Club del territorio”.

Possono presentare domanda gli atleti nati tra il 2005 e il 2019, residenti nel Comune da almeno due anni all’inizio della stagione invernale 2025/2026. Il requisito della residenza può essere maturato cumulando periodi continuativi anche in altri Comuni dell’Unione Montana Via Lattea.

Il contributo sarà ripartito tra gli aventi diritto sulla base delle domande ricevute, del numero di atleti residenti iscritti a ciascuno Sci Club, della fascia ISEE e della documentazione fiscale relativa al pagamento della quota associativa.

Sono previste tre fasce di riferimento: un abbattimento indicativo del 25% per ISEE fino a 40 mila euro, del 20% per ISEE tra 40.001 e 85 mila euro e del 15% per ISEE superiori a 85 mila euro o in assenza di attestazione. Le percentuali potranno essere riproporzionate in relazione alle domande pervenute.

Il bando prevede inoltre specifiche condizioni per gli atleti maggiorenni, che nella stagione 2025/2026 non devono aver svolto attività lavorativa, conseguito il titolo di maestro di sci o frequentato il corso per l’acquisizione del titolo AMIT.

Una novità importante riguarda le modalità di presentazione delle domande: rispetto alle precedenti edizioni, non saranno più gli Sci Club a occuparsi delle richieste, ma direttamente le famiglie degli atleti minorenni e gli atleti maggiorenni interessati.

Il modulo di domanda, disponibile sul sito istituzionale www.comune.sauzedoulx.to.it nella sezione Bandi e Avvisi, dovrà essere compilato e corredato dalla documentazione richiesta e trasmesso entro le ore 12 di lunedì 23 novembre 2026.

Le domande potranno essere inviate direttamente all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@comune.sauzedoulx.to.it oppure tramite PEC a comune.sauzedoulx@legalmail.it.

Per informazioni è possibile contattare l’Area Sport, Turismo, Scuola e Cultura del Comune di Sauze d’Oulx al numero 0122 750613, interno 7.