Un Halloween da vivere in allegria, tra musica, giochi, cioccolata calda e un pizzico di adrenalina. Cesana Torinese si prepara a festeggiare la ricorrenza di fine ottobre con due iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccini, offrendo occasioni di divertimento sia nel centro del paese sia in quota, con un’apertura straordinaria del ponte tibetano.

Il primo appuntamento è per sabato 31 ottobre, a partire dalle 16.30, in piazza Vittorio Amedeo, dove la Pro Loco Proyoung organizza “Ridere di paura”, un pomeriggio dedicato alla festa più spaventosa dell’anno. In programma musica, giochi, risate e cioccolata calda, per trascorrere insieme qualche ora in compagnia e naturalmente rispettare la tradizione del «dolcetto o scherzetto». Un invito rivolto a bambini, famiglie e a tutti coloro che desiderano festeggiare Halloween in un’atmosfera allegra e coinvolgente.

Per chi invece preferisce un brivido più adrenalinico, il ponte tibetano Cesana-Claviere sarà aperto eccezionalmente anche nel fine settimana di Halloween, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. Un’opportunità per provare l’emozione di attraversare il ponte sospeso in uno scenario montano suggestivo, anche durante il ponte festivo.

L’apertura è prevista dalle 9.30 alle 18, con ultimo accesso alle 16. Il costo dell’esperienza è di 25 euro a persona. Per i bambini che si presenteranno in maschera sono inoltre previsti dolciumi e dolcetti.

Due proposte diverse, accomunate dalla voglia di vivere insieme il fine settimana di Halloween, valorizzando le opportunità di divertimento e le attrattive di Cesana Torinese. L’Amministrazione comunale invita residenti e visitatori a partecipare, per trascorrere un fine settimana all’insegna della festa, della convivialità e, perché no, di qualche brivido.