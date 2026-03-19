Torino-Lione, insediato il Comitato di Supporto della tratta internazionale

Si è svolta ieri, presso il Grattacielo Piemonte, la prima seduta del Comitato di Supporto alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione – tratta transfrontaliera.

All’incontro hanno preso parte l’assessore alle Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, i tecnici regionali, i rappresentanti di TELT, i sindaci e gli amministratori dei territori interessati dall’opera, in un momento di confronto operativo volto a rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti attuatori.

L’assessore regionale Enrico Bussalino

“Il Comitato di Supporto ha l’obiettivo di recepire le istanze degli amministratori locali e fare da punto di coordinamento tra i territori, Telt e il Governo centrale. Il dialogo diretto consente di affrontare in modo tempestivo sia le criticità più rilevanti sia le esigenze quotidiane delle comunità locali. Per questo motivo attiveremo anche tavoli tematici dedicati, così da entrare nel merito delle singole questioni e costruire soluzioni condivise. Stiamo lavorando affinché anche le risorse per le opere di accompagnamento possano essere rapidamente disponibili, perché riteniamo indispensabile affiancare alla realizzazione dell’infrastruttura interventi concreti a favore dei territori”.

Il tavolo è stato particolarmente apprezzato dagli amministratori locali presenti, che hanno evidenziato l’importanza di una comunicazione diretta e costante per affrontare in modo concreto sia le questioni di maggiore complessità sia le esigenze più puntuali dei territori coinvolti.

Nel corso della riunione è emersa, tra le priorità condivise, la necessità di coordinare in modo efficace le attività legate all’avvio dei cantieri, con l’obiettivo di garantire una gestione ordinata delle fasi operative e un costante dialogo con le comunità locali.

I tavoli tematici verranno convocati nelle prossime settimane, per approfondire le principali questioni legate all’opera, con particolare attenzione agli aspetti infrastrutturali, ambientali, economici e viabilistici.

Per quanto riguarda le risorse destinate alle opere e alle misure di accompagnamento della fase III, pari a 50 milioni di euro, l’assessore Bussalino ha ribadito che sono in corso interlocuzioni con il Governo finalizzate all’inserimento di tali fondi nel primo provvedimento utile.