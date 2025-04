Sala Formont gremita mercoledì 9 aprile per la presentazione della nuova Pro Loco ProYoung di Cesana Torinese.

Ad assistere alla presentazione della nuova associazione turistica in prima fila il Sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni, il ViceSindaco Matteo Ferragout, l’Assessore al Turismo Marco Vottero e la Consigliera Comunale con deleghe a Comunicazione e Turismo Clementina Pansoya a conferma del valore di questo battesimo per il paese di Cesana.

La nuova Pro Loco ProYoung di Cesana Torinese

Nasce con un mix di esperienza e di gioventù e sarà guidata da una figura storica di Cesana come Luciano Reymond.

Il consiglio direttivo è costituto da VicePresidente Luca Lorusso, Tesoriere Luca Guglielmetto, Segretaria Marina Rossi e Consiglieri Edoardo Manfredi, Sara Caffo, Gianluca Manna, Vito Reina e Mattia Ruffatto.

Un mix di esperienza e gioventù come ha confermato il presidente Reymond:

“Senza saperlo quest’autunno due gruppi si stavano costituendo con la stessa idea di mettere su una Pro Loco a Cesana. Venutolo a sapere ci siamo subito incontrati e visto che gli interessi collimavano abbiamo unito le forze. Quelli come me che hanno i capelli bianchi porteranno l’esperienza mentre l’entusiasmo dei giovani ci fa guardare avanti. Siamo un bel gruppo con tanta voglia di fare. Ci siamo registrati all’Agenzia delle Entrate ed iscritti al Terzo Settore e siamo in via di iscrizione all’UNPLI. Vogliamo essere un contenitore aperto a raccogliere idee e sollecitazioni e non una scatola chiusa. Ci siamo messi in gioco perché amiamo Cesana”

Tre i punti cardine su cui la nuova Pro Loco di Cesana vuole lavorare: promozione, tutela e fidelizzazione.

Luciano Reymond ed i suoi compagni d’avventura si sono dati l’obiettivo di allungare le stagioni e vogliono lavorare per difendere un patrimonio che permetta Cesana di guardare al futuro.

La nuova Pro Loco ha già in essere un ricco programma di eventi e manifestazioni che abbraccia la primavera e tutta l’estate e che si concentra su ambiente, sport e cultura per tutte le esigenze e fasce d’età.

Mercoledì è partito anche il tesseramento che sarà sia per persone fisiche che per imprese per sposare appieno un progetto di territorio.

Plaude all’iniziativa il Sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni:

“Siamo qui come Amministrazione Comunale a complimentarci e a sostenere la nuova Pro Loco di Cesana. Come Comune siamo pronti a fare la nostra parte per aiutare la Pro Loco nei suoi primi passi e per crescere, sempre con il fine di lavorare tutti assieme per Cesana. Abbiamo incontrato il Presidente Reymond ed il Direttivo e siamo pronti per essere al loro fianco. Per la Pro Loco i nostri punti di riferimento saranno l’Assessore al Turismo Marco Vottero e la Consigliera delegata al Turismo Clementina Pansoya. Un grande ruolo lo avrà anche il nostro Ufficio del Turismo che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione. Il calendario che la Pro Loco ci ha proposto trova la nostra approvazione ed in questa sede posso dare l’annuncio ufficiale che la Gran Fondo partirà proprio da Cesana”.