Dolcetto o scherzetto? Halloween in campo per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, impegnata domani, sabato 31 ottobre, nell’anticipo della sesta giornata della LVF A1 Fineco contro la Laica Cioccolato Uyba. Fischio d’inizio alle ore 20,30, con diretta in chiaro prima su RaiPlay e dalle 21,15 circa su Rai Sport.

La partita segna il ritorno al PalaFenera a tre settimane dall’unica gara finora giocata nel palazzetto chierese. Da allora le biancoblù hanno prima ceduto 0-3 a Conegliano al Pala Gianni Asti, quindi vinto con due convincenti 0-3 le trasferte con Cuneo e Talmassons. I segnali di crescita ci sono: l’obiettivo è confermarli e magari fare un ulteriore passettino avanti, cercando anche di trarre il massimo in termini di classifica dal doppio turno casalingo con Busto e, sabato 7 novembre, Vallefoglia.

Le bustocche, per contro, complice un durissimo calendario, hanno fin qui raccolto meno di quanto avrebbero meritato e hanno fatto punti soltanto in casa. Saranno dunque più che mai determinate per invertire la tendenza e sbloccarsi in trasferta.

I precedenti fra i due club sono in tutto 21, con 12 successi a 9 a favore di Chieri. Due le ex: Ilaria Spirito e Katja Eckl.

A presentare la sfida e fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è proprio Katja Eckl: «Secondo me, nelle ultime partite si sta vedendo sempre di più la nostra crescita e il miglioramento del nostro gioco. La vittoria in Friuli ci ha lasciato tanta soddisfazione, ma anche la consapevolezza che abbiamo ancora degli aspetti su cui lavorare e margini di miglioramento. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare con costanza per crescere come squadra. Busto è sicuramente un’avversaria ostica, con delle buone individualità e tante risorse che possono metterci in difficoltà. Uno dei loro punti di forza è sicuramente la difesa, che conosco bene. Credo che la chiave della partita sarà riuscire a mettere pressione fin da subito con la battuta e mantenere ordine e attenzione a muro».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76