I 5 giochi top ispirati alla cultura italiana

La ricca storia, la vivace cultura e il patrimonio artistico dell’Italia hanno ispirato molte menti creative in diversi settori. L’Italia, per secoli culla dell’arte e della cultura, è stata rappresentata e raccontata in tutto il mondo in ogni forma d’arte, soprattutto, ma non soltanto, in film e libri, persino influenzando giochi popolari come il blackjack.

Assassin’s Creed II

Tra i giochi più giocati ed emozionanti di Ubisoft intrisi di storia italiana c’è Assassin’s Creed II. Il gioco si svolge durante il Rinascimento italiano e offre al giocatore la possibilità di esplorare rappresentazioni realistiche di città come Firenze, Venezia e Roma. Il protagonista del gioco è Ezio Auditore, che vive eventi storici emozionanti e incontra vecchi amici come Leonardo da Vinci e Lorenzo de’ Medici.

Accuratezza Storica e Gameplay

I dettagli accuratamente mostrati nel gioco, dagli edifici ai mercati all’aperto, creano una superba rappresentazione visiva dell’Italia del periodo rinascimentale. Nelle vesti del giocatore è possibile esplorare città come Firenze, attraversare la nebbia sopra i canali veneziani e scoprire i segreti di Roma. Il tutto è reso più attraente dalla fedele rappresentazione storica e dagli scenari emozionanti per cui è noto il titolo Assassin’s Creed II. Il videogioco, sia per chi è interessato alla storia, sia per gli appassionati videoludici, immerge il giocatore in uno spettacolare viaggio in una delle epoche più prolifiche dell’Italia.

Forza Horizon 2

Forza Horizon 2 è un gioco di corse sviluppato da Playground Games che porta i giocatori in un tour virtuale attraverso le regioni più belle del sud Europa, inclusa l’Italia. L’azione del giocatore consente ai personaggi di correre tra incantevoli villaggi italiani, rigogliosi vigneti e scenari costieri, offrendo così all’osservatore attento la bellezza delle location.

Un Mondo Realistico e Autenticità

Il prodotto è stato implementato con diverse tecnologie avanzate che replicano fedelmente all’interno del gioco gli ambienti reali, come gli effetti meteorologici realistici e il ciclo giorno-notte che forniscono un senso di immersione. I giocatori possono ad esempio scegliere tra una delle vetture controllate dall’intelligenza artificiale che risultano molto simili alle versioni reali da strada.

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Brotherhood, rilasciato da Ubisoft, è un capolavoro che segue le vicende di Ezio Auditore in una lotta mortale con l’Ordine dei Templari a Roma. Il gioco permette al giocatore di avere uno scorcio molto dettagliato e preciso sulla Roma del Rinascimento. Il gioco inizia a Roma dove il giocatore riceve alcune missioni uniche, come visitare il Colosseo, remare attraverso il fiume Tevere ed esplorare il Vaticano.

Un’Esplorazione Dettagliata della Storia Romana

La narrazione del gioco è storicamente orientata e influenzata dagli eventi e dalle figure di spicco del periodo, la parte istruttiva del gioco, in ogni caso, non va ad intaccare la godibilità in termini di emozioni. L’ambiente fotorealistico e la ricostruzione accurata dei paesaggi permettono ai giocatori di vagare tra silenziose tombe mentre creano e addestrano una gilda di assassini.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey è un gioco sviluppato da Nintendo che ha come protagonista uno dei personaggi più iconici e rinomati della storia dell’industria dei videogiochi: Mario, un idraulico.

Uno Spirito Avventuroso e Ambientazioni Iconiche

In Super Mario Odyssey, Mario va in giro per il mondo con l’obiettivo di salvare la Principessa Peach da Bowser, visitando diversi regni fantasy. Lo stile grandioso del gioco, insieme al carattere avventuroso e aperto di Mario, è un tributo alle radici italiane del personaggio. Muovendosi tra le strade affollate di New Donk City e il sereno Regno delle Cascate, i bei paesaggi del gioco e le innovative strutture del gameplay mantengono i giocatori coinvolti.

Mafia II

Mafia II, creato da 2K Czech, presenta un prodotto dal sapore “crime” ambientato negli anni ’40 il cui tema è la Mafia italo-americana che proietta il giocatore proprio in quell’epoca. Il gioco racconta la storia di Vito Scaletta, un siciliano che vuole scalare la gerarchia del mondo criminale nella città di Empire Bay negli Stati Uniti.

Un’Atmosfera Autentica e la Narrazione

Mafia II permette di tornare indietro nel tempo grazie a tutti gli elementi realistici come le auto dell’epoca, la musica e gli stili di moda. Gli eventi pieni di intrighi, tradimenti e azioni di gioco e l’aspetto realistico della vita mafiosa rendono elevata la qualità del gioco.

In conclusione, l’Italia ha avuto un enorme impatto sul mondo dei videogiochi, e questi cinque prodotti lo dimostrano. Ciò che maggiormente distingue questi giochi è la precisione storica e architettonica come in Assassin’s Creed, la bellezza scenica di Forza Horizon 2 e le divertenti avventure di Super Mario Odyssey. Questi giochi offrono esperienze diverse e coinvolgenti che celebrano il ricco patrimonio culturale dell’Italia. Mafia II offre inoltre uno sguardo approfondito sulla vita italo-americana, completando così il quadro dei videogiochi ispirati all’Italia.