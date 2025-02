San Valentino al Museo Nazionale del Cinema – Per tutte le coppie una promozione speciale del 2×1

Nella giornata dedicata agli innamorati il Museo Nazionale del Cinema diventa la cornice romantica per uno “Speciale San Valentino” che prevede per tutti i visitatori che si presentino in coppia alle casse della Mole la formula 2×1: sarà possibile visitare l’esposizione permanente del Museo e la mostra #Serialmania acquistando un solo biglietto d’ingresso a prezzo intero.

La promozione è valida per tutte le coppie senza distinzione di genere, sesso, età e relazione, e non è cumulabile con altre tariffe speciali.

Inoltre, alle ore 17:00 è in programma la visita guidata tematica

C’eravamo tanto amati: partendo dalla sua nascita, un percorso nel dorato mondo del cinema che si snoda tra amori, tradimenti, grandi passioni, indiscrezioni e gossip alla scoperta dei divi che, dentro e fuori dallo schermo, hanno fatto sognare, emozionare e piangere intere generazioni di spettatori.

Durata: 1 ora – Costo € 6 + biglietto d’ingresso ridotto