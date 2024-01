Sono arrivati dalle province di Milano, Alessandria e Torino e si sono uniti all’assieme di flauti degli “AfFlatus” per partecipare ad uno stage di alto perfezionamento che ha coinvolto 11 partecipanti fra professionisti, studenti accademici e allievi dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo.

Il Maestro Stefano Parrino non si è risparmiato nella due giorni che si è svolta a Rivarolo Canavese per parlare di tecnica dello strumento, di respirazione e, soprattutto, di interpretazione su un repertorio che ha spaziato da brani per flauto solo, per flauto e pianoforte e per assieme strumentale dal duo al sestetto.

“E’ stato un vero onore – hanno sostenuto la direttrice dell’Istituzione rivarolese Sonia Magliano e la collega docente di flauto Bruna Querio – ospitare una delle figure più rappresentative del panorama musicale italiano”: plurilaureato nelle più importanti accademie musicali europee con docenti come Peter-Lukas Graf, Maxence Larrieu, Patrick Gallois e William Bennett, Stefano Parrino si dedica all’attività concertistica sia come solista che come camerista. Si è esibito in Asia, Europa, Nord e Sud America e ha suonato da solista con molte orchestre (Filarmonica di San Pietroburgo, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica Toscanini ecc.). Affiancando all’attività concertistica quella di docente, ha tenuto masterclass in tutta Europa, Asia, Sud e Nord America sia di flauto che di respirazione continua, tecnica della quale Stefano è ricercatore e divulgatore internazionalmente riconosciuto. Insegna flauto presso il conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria e registra per Brilliant Classics e Stradivarius È membro dei Caballeros del traverso e artista Altus-Azumi.

La masterclass del 13 e 14 gennaio si è incastrata fra appuntamenti didattici del Maestro Parrino che lo impegneranno, nelle prossime settimane, anche in Spagna, citando uno fra tutti, al Conservatorio di Alicante. Ma, assicurano gli organizzatori, non sarà sicuramente l’unico incontro Canavesano: sono previste, infatti, a breve nuove collaborazioni artistiche anche con il prezioso supporto della Pontese Giulia Nigra, docente presso l’associazione Rivarolese e laureanda presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria proprio sotto la guida del Maestro.

Le fatiche del fine settimana hanno anche coinvolto il seminario di improvvisazione jazz condotto dal chitarrista Claudio Lodati, collega del Maestro Parrino presso l’Accademia Alessandrina: una sorta di viaggio immaginario fra la musica classica e quella moderna.

La sinergia con il Conservatorio A. Vivaldi, dunque, è sempre più consolidata e getta le basi per indirizzare i giovani verso la scelta consapevole del proprio futuro anche professionale inorgogliendo la direzione dell’ente Rivarolese consapevole del valore della serietà del proprio lavoro più volte riconosciuto dagli stessi Maestri delle Istituzioni Accademiche.