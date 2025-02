Sestriere: gli appuntamenti dei prossimi mesi

Sestriere si tinge di Rosa: dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, in programma a febbraio, sino ad arrivare in primavera con il traguardo al Colle della penultima, decisiva, tappa Giro d’Italia 2025. Sport, cultura, spettacoli ed enogastronomia: ecco tutti gli appuntamenti in programma a Sestriere.

Si parte alla grande dal 21 al 23 febbraio con il ritorno dell’Audi FIS Ski World Cup Sestriere, la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile. Venerdì 21 febbraio il 1° Slalom Gigante: due le manche in programma sulla pista olimpica Kandahar G.A. Agnelli alle ore 10.30 e alle 13.30.

Sabato 22 febbraio alle ore 10.30 le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno la pista olimpica Kandahar G.A. Agnelli prima del 2° Slalom Gigante: due le manche in programma alle ore 11.00 e alle 14.00. A seguire le premiazioni e il grande show in piazza Fraiteve a partire dalle ore 18.00 con la passerella delle atlete di Coppa del Mondo di Sci.

Laser show, musica e intrattenimento e live show “The Space Violin” by Andrea Casta. Domenica 23 febbraio lo Slalom Speciale: due le manche in programma alle ore 9.30 e alle 12.15. Alle 11.30, tra le due manche, lo spettacolare lancio dei Carabinieri Paracadutisti Tuscania con atterraggio presso l’area di arrivo. Dal 21 al 23 febbraio 2025: “Piemontaste“ Degustazioni, Meeting, Show, in Piazza Agnelli.

Venerdì 28 febbraio alle ore 18.00 al Cinema Fraiteve la proiezione del film “Ambin, la roccia e la piuma” del regista Fredo Valla.

Lunedì 3 marzo alle 17.30 presso l’ufficio del Turismo di Sestriere appuntamento speciale con “Clean Alp” Di montagne, meraviglie e “mutande”. Clean Alp tra cura della natura e ritrovamenti stupefacenti sui sentieri di alta quota. Nell’incontro, tra foto, video, oggetti e racconti, viaggeremo tra Alpi, bellezza e impatti che provochiamo, spesso senza volerlo e che possiamo facilmente evitare.

Sempre lunedì 3 marzo, in piazza Fraiteve al Colle del Sestriere, è atteso l’arrivo della Fiaccola dei Mondiali Special Olympics. Le gare al Colle del Sestriere si terranno dall’8 al 13 marzo sulle piste Vialattea. Premiazioni e celebrazioni in Piazza Fraiteve.

Dal 15 al 29 marzo spazio alla IX edizione della Rassegna Artistica Internazionale “Vette d’Arte”. Sabato 15 marzo apertura dell’evento ed inaugurazione della mostra allestita nella sala esposizioni dell’ufficio del turismo di Sestriere. Sabato 29 marzo alle ore 16.00 cerimonia di chiusura evento.

Il 29 e 30 marzo l’attesissimo appuntamento con la 42esima edizione del Trofeo Uovo d’ Oro Vialattea. Gara di sci internazionale riservata ai giovani che invaderanno per due giorni Sestriere con diversi tracciati lungo le pendici del monte Alpette.

Un mese dopo, sabato 31 maggio, l’attesissima 20° tappa del Giro d’Italia 2025 la Verrès-Colle delle Finestre-Sestriere (Vialattea) di 203 km. La penultima frazione con traguardo ai 2035 metri del Comune di Sestriere: chi vestirà la maglia rosa al termine della tappa sarà il vincitore del Giro d’Italia 2025.