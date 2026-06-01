Regala un Sorriso 2026, appuntamento di solidarietà

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 15.00, presso gli impianti sportivi di Roreto di Cherasco, si svolgerà una giornata benefica a favore dell’Associazione “Regala un Sorriso Piemonte ODV”.

Per la parte sportiva parteciperanno: le squadre “Vecchie Glorie Roretesi”, “Ordine degli Avvocati di Torino” e la squadra dell’Ospedale ASL CN2; i “ragazzi speciali” di SportAbili, Sport Senza Barriere e ASD Senza Limiti Torino; le giovanili della Roretese, della Cheraschese e del Bra.

Il pomeriggio sportivo avrà il suo culmine, intorno alle ore 20.00, presso il medesimo centro di via Malabaila, con la Cena Solidale, offerta dal Comune di Cherasco e organizzata dalle Pro Loco cheraschesi. Il menù prevede: antipasto misto, primo, formaggio, dolce, acqua e vino al costo di 20 euro (prenotazione obbligatoria presso ufficio turistico tel. 0172 427050).

Lo scopo dell’evento è sostenere l’Associazione benefica “Regala un Sorriso Piemonte ODV” nell’acquisto di un ecografo 3d evoluto di ultima generazione, utile per la diagnosi precoce dei tumori al seno, da destinarsi all’Asl Cn2.

«Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Cherasco è vicino all’Associazione “Regala un Sorriso” – dice il presidente dell’associazione Carmelo Franceschini – Lo scorso anno, sempre grazie a un evento organizzato sul territorio comunale, è stato possibile contribuire all’acquisto di un lettino fototerapico per la cura dell’ittero neonatale, successivamente donato al Reparto di Pediatria dello stesso ospedale. Domenica 23 maggio scorsa, presso l’Ospedale di Verduno, è stato inoltre donato un ecografo per il Pronto Soccorso Pediatrico, iniziativa alla quale la Città di Cherasco ha partecipato attivamente attraverso l’organizzazione di un concerto benefico nel mese di marzo. Vorrei ringraziare di cuore Il Sorriso per la preziosa collaborazione che porta avanti con noi da ormai un anno. Cherasco si conferma così “Città dei Sorrisi”: quando c’è da aiutare i bambini e le persone in difficoltà, la comunità cheraschese è sempre presente e pronta a offrire il proprio sostegno. Come recita il motto di “Regala un Sorriso”: “Fare del bene fa stare bene”».

«L’Amministrazione comunale di Cherasco ha deciso ancora una volta di appoggiare questa importante iniziativa solidale a favore dell’Ospedale di Verduno. – dichiara il vicesindaco Umberto Ferrondi – Essere nuovamente al fianco dell’Associazione “Regala un Sorriso” rappresenta per la nostra comunità motivo di orgoglio e testimonia la grande sensibilità del territorio verso i temi della salute e della solidarietà. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, alle Pro Loco e ai cittadini che collaborano con entusiasmo alla riuscita dell’evento, dimostrando ancora una volta quanto Cherasco sappia fare squadra quando si tratta di aiutare chi ha bisogno. Grazie anche all’Associazione “Regala un Sorriso” per l’impegno costante che dedica ai progetti benefici e per aver scelto ancora una volta Cherasco come sede di questa manifestazione. Invitiamo tutta la cittadinanza e il territorio a partecipare numerosi alla giornata benefica e alla cena solidale, per condividere insieme un momento di comunità, sport e solidarietà».