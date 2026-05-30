A settembre taglio del nastro per la nuova Scuola dell’Infanzia di via Rossetti

Sarà pienamente operativa già dal settembre 2026 la Scuola dell’Infanzia di via Rossetti che insieme all’Asilo Nido Il Girotondo costituirà il Polo dell’Infanzia 0 – 6 anni: un asset unico in grado di fornire ai piccoli frequentanti quella continuità educativa prevista e raccomandata dalle linee guida europee e dal Ministero dell’Istruzione e una logistica comoda per i genitori per accompagnare i bambini di età diverse nello stesso plesso.

Dopo il completamento delle aule e delle altre parti interne sono infatti in via di ultimazione i lavori sulle aree esterne e sul giardino che renderanno la struttura una delle più accoglienti, funzionali e moderne del territorio. Gli stessi arredi, per cui è stato approvato apposito progetto in questi giorni in seguito a un bando specifico del Ministero dell’Istruzione vinto dalla Città di Cirié per 180mila euro, e che saranno in consegna nelle prossime settimane, sono stati studiati e pensati “a misura di bambino”: colorati, sicuri, adatti alle varie età ed ergonomici.

Ricordiamo che la Scuola dell’Infanzia è stata realizzata soprattutto grazie al bando legato al PNRR di 2.530.000,00 euro vinto dalla Città di Cirié nel 2022.

A settembre quindi le porte della nuova struttura di via Rossetti si apriranno per accogliere sin da subito bimbi e bimbe della Scuola dell’Infanzia Collodi, per cui è già stato richiesto il trasferimento di codice meccanografico all’Ufficio Scolastico Regionale: una novità importante per la nostra città, e non solo, visto che la nuova scuola dell’infanzia potrà accogliere fino a 90 bambini ed è stata pensata per poter ospitare fino a 5 sezioni, da 18 bimbi ciascuna.

Oltre alle cinque aule tradizionali, sono stati realizzati locali accessori per laboratori creativi ed attività libere, aree dedicate al riposo pomeridiano e naturalmente uno spazio mensa. L’area esterna, ampia e ben ombreggiata, verrà dotata di giochi e sedute.

Il tutto naturalmente con particolare attenzione al benessere climatico e con un occhio di riguardo al risparmio energetico. In più, seguendo le più recenti indicazioni ministeriali, il parcheggio e l’area di accesso dell’Asilo Nido Il Girotondo sono collegate direttamente con la nuova Scuola dell’Infanzia e con i suoi parcheggi esterni tramite un comodo camminamento: un modo per facilitare le famiglie che hanno più figli

che frequenteranno sia l’asilo nido che l’infanzia ma anche una nuova soluzione urbanistica pensata per chi abita nel circondario e deve spostarsi da una zona all’altra.

L’Assessore alla Famiglia Andrea Sala

“Siamo particolarmente contenti di questa nuova struttura perché non solo è stata realizzata a tempo record ma anche per la qualità raggiunta e perché ci permette di accogliere un numero maggiore di bimbi e di aiutare le famiglie. È ampia, ben strutturata, dotata di tutti i comfort e soprattutto si pone come elemento cardine di quel Polo dell’Infanzia 0-6 anni, così raccomandato dalle normative, che sarà non solo fiore all’occhiello della nostra città ma anche punto di riferimento pertutto il territorio. Abbiamo studiato il collegamento con l’asilo nido per fare in modo che le famiglie possano fare ‘un solo giro’ la mattina, senza impazzire con trasporti, parcheggi e altre difficoltà”.

Il Sindaco Loredana Devietti Goggia

“Abbiamo ben sfruttato il PNRR pensando ad opere di cui la nostra città aveva effettivamente bisogno, lavorando in piena sinergia con l’Ufficio Tecnico e con la Dirigente Maria Teresa Noto – che ringraziamo per la grande dedizione al progetto – e ideando soluzioni in linea con le necessità delle famiglie. Per far crescere una città bisogna prima partire dallo studio delle esigenze e dalle risposte che possono effettivamente essere date: questo ci ha dato modo di arrivare preparati ai bandi e di vincerli”.

L’Assessore ai Progetti Strategici Alessandro Pugliesi

“Il Polo dell’Infanzia è un esempio di progettazione strategica così come le altre opere che inaugureremo a breve: la città sta davvero cambiando e non solo nella sua parte centrale. Non si tratta solo di opere, di edifici, ma di servizi che prima non c’erano e che invece a breve saranno a disposizione dei ciriacesi, di adesso come delle prossime generazioni. Il tutto è partito da una vision precisa di come immaginavamo, e immaginiamo, la Cirié del futuro. E non la immaginiamo solo bella ma anche a misura di famiglia”.

La Dirigente Mariella Milone

“Per l’Istituto Comprensivo Cirié II questa è un’importante novità. Lo è, in realtà, per tutta la comunità perché si tratta di una struttura all’avanguardia – perfettamente in linea con il sistema educativo 0-6 previsto dalla normativa scolastica – e, soprattutto, adeguata sotto il profilo della sicurezza, ideale sia per i piccoli frequentanti sia per il personale che ci lavorerà. Il personale scolastico, che nel mese di settembre prossimo verrà trasferito integralmente dal plesso Collodi a quello di via Rossetti, ha avuto modo di effettuare un sopralluogo dei nuovi locali. Le famiglie dei bambini che frequenteranno il plesso nell’ a.s. 2026/27 sono state informate in fase di iscrizione/conferma e hanno potuto visionare le planimetrie e una presentazione relativa ai nuovi locali. Il fatto poi che il nuovo plesso Collodi sia in continuità con l’Asilo Nido Il Girotondo sarà un vero e proprio aiuto per tante famiglie costrette a fare spesso letteralmente ‘i salti mortali’ durante l’anno scolastico. Ultima ma non meno importante novità: dal mese di settembre la scuola dell’infanzia Collodi attuerà il modello educativo toscano Senza Zaino entrando a far parte della rete nazionale fondata nel 2002 dal pedagogista e dirigente scolastico Marco Orsi e che nelle scuole dell’infanzia prevede modalità didattiche che ruotano attorno ai concetti chiave di responsabilità, comunità, ospitalità. Le maestre attualmente stanno seguendo l’iter formativo previsto a livello nazionale“.

Ufficio Comunicazione Città di Cirié