“Con il bando per la selezione di 44 operatori volontari, da impiegare in progetti di Servizio Civile, mettiamo a disposizione dei giovani uno strumento di cittadinanza attiva che, oltre ad essere un valore aggiunto per Comunità e Territori, può determinare una grande crescita umana e professionale per i soggetti coinvolti. L’esperienza, nei mesi di Servizio Civile, permette di accumulare quel bagaglio di competenze che può essere premiante in una fase prodromica al lavoro vero e proprio. Valori come responsabilità, senso civico e volontariato sono caratteri distintivi che, una volta assimilati, accompagnano i giovani per tutta la vita”. Ad affermarlo Roberto Ravello, vice-Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.

Per l’anno 2025, i progetti avviabili sono 4, per un totale di 44 operatori volontari da impiegare. I progetti hanno una durata di 8 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, articolato su cinque giorni a settimana. L’avvio in servizio degli operatori volontari impiegati dovrà avvenire entro il mese di marzo 2025. Ciascun operatore volontario sarà chiamato a sottoscrivere con la Regione Piemonte un contratto che stabilisce, tra l’altro, la corresponsione di un’indennità per lo svolgimento del servizio pari a € 501,00 mensili, a condizione che il giovane presti servizio 25 ore alla settimana.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 12:00 del 24 gennaio 2025.

Per gli operatori volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dalla Regione Piemonte. Terminate le attività progettuali, la Regione Piemonte provvede a rilasciare all’operatore volontario un attestato di espletamento del Servizio Civile regionale redatto sulla base dei dati forniti dall’Ente.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili al seguente link.

“Puntiamo – conclude Ravello – a formare una generazione di giovani consapevoli e capaci di mettersi al servizio della collettività. Una società sana ed empatica deve giocoforza favorire una responsabilità compartecipata da parte dei cittadini di domani”.