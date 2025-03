Ascolto esperienziale sulle musiche di Bach

Un progetto nuovo e insolito in Sala Scicluna domenica 6 aprile alle 17,30: l’associazione Avvenimenti propone un ascolto esperienziale delle suites per violoncello di J. S. Bach, progetto di Emanuele Umberto Salvatore.

Un evento musicale immersivo condotto dalla violoncellista Clelia Saffirio, nel quale la modalità di ascolto è più aperta rispetto a un concerto tradizionale: chi partecipa è infatti libero di distendersi per terra, chiudere gli occhi, muoversi nello spazio, viaggiare con la mente, persino danzare!

Le suites di Bach sono considerate uniche per lo straordinario potere evocativo e capaci di connettere l’umano con il divino, quindi il pomeriggio sarà un’esperienza poetica in cui i suoni dell’uomo entrano in dialogo con i suoni ambientali e con il silenzio, propiziando una connessione profonda con se stessi e una (ri)scoperta della meraviglia.

Le musiche di Bach si compongono di rigorose geometrie e potenza architettonica, una tendenza all’astrattezza che sublima le passioni umane. È stato notato dagli studiosi che chi ascolta Bach può trarne effetti diversissimi, dal rilassamento a viaggi divagatori, da benessere fisico a forte emozione.

Rispetto a un concerto tradizionale, non vi è dinamica di esibizione, non vi sono applausi, i silenzi sono benvenuti. L’esecutore diventa mero tramite tra il compositore e chi ascolta: Saffirio suona quasi in disparte, in un certo senso non esiste durante l’atto.

Il contesto e le modalità di fruizione giocano invece un ruolo fondamentale: l’esperienza viene proposta in momenti particolari della giornata e in luoghi suggestivi.

Soltanto su prenotazione al numero 347 4002314. Contributo all’ingresso: adulti 10 € adulti, ragazzi dai 12 anni in su 7 €. Sala Scicluna si trova in via Renato Martorelli 78.