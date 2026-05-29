A Bardonecchia un tavolo sulla situazione Migranti in Alta Valle di Susa

Il Comune di Bardonecchia ha ospitato venerdì 29 maggio un tavolo tecnico per fare il punto sulla questione migranti in Alta Valle di Susa.

Per affrontare il tema è intervenuto l’Assessore Regionale Enrico Bussalino che ha le deleghe a Sicurezza e Immigrazione, accompagnato dal dirigente del settore regionale Immigrazione Osvaldo Milanesio.

All’incontro convocato dal Sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti erano presenti Mauro Meneguzzi, Presidente Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea e Sindaco di Sauze d’Oulx, Simona Radogna VicePresidente Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea e Sindaco di Claviere, Daniele Mazzoleni Sindaco di Cesana Torinese e Francesco Avato in qualità di VicePresidente Unione Montana Alta Valle Susa. Il Comune di Oulx ha invece comunicato la sua assenza.

Al tavolo i rappresentanti dei Corpi dello Stato: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza con la Polizia Locale di Bardonecchia e dell’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea, oltre a Croce Rossa Italiana delegazione di Susa con il suo Presidente Francesco Feroldi.

Il Presidente Mauro Meneguzzi fa il punto dopo l’incontro: “Ringraziamo l’Assessore Enrico Bussalino per aver accolto il nostro invito e tutti gli intervenuti al tavolo. Questo incontro è stato convocato per discutere la gestione dei flussi migratori nei territori di confine (Oulx, Claviere e Bardonecchia), con particolare focus sulla sostenibilità economica e strutturale del “Rifugio di Fraternità Massi” di Oulx. L’obiettivo principale è coordinare gli sforzi tra Regione, Prefettura, Enti Locali e Fondazioni per garantire la sicurezza dei cittadini e l’assistenza umanitaria ai migranti in transito. Contestualmente è stato affrontato anche il tema percezione della sicurezza che ha risvolti non solo sui residenti, ma anche sui flussi turistici italiani ed esteri”.

L’Assessore Enrico Bussalino conferma l’impegno della Regione Piemonte: “Il confronto e la collaborazione tra i diversi livelli Istituzionali sono fondamentali per individuare soluzioni sostenibili e garantire risposte adeguate ai territori. Come Regione siamo disponibili a destinare circa 70 mila euro per sostenere le attività di accoglienza dei migranti, attraverso risorse già previste a bilancio per le annualità 2026, 2027 e 2028. Si tratta di un impegno concreto che testimonia la volontà di affiancare i Comuni e gli Enti coinvolti nella gestione di un fenomeno che richiede responsabilità condivisa e coordinamento istituzionale.”.

Nel volgere di una quindicina di giorni ci sarà un ulteriore incontro tecnico per affrontare sempre unitariamente un tema che al centro pone la tutela dei migranti, come sin dall’inizio è stato il progetto “Migralp”, indicato come esempio virtuoso di accoglienza.