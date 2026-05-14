Primo successo italiano al Giro d’Italia 2026 con Davide Ballerini

Davide Ballerini vince la sesta tappa del Giro d’Italia, da Paestum a Napoli, evitando la caduta del gruppo dei migliori a pochi metri dal traguardo e regalando all’Italia del ciclismo il primo successo di questa corsa rosa.

Al corridore lombardo arrivano i complimenti del presidente Cordiano Dagnoni, presente a Napoli all’arrivo e che ha premiato il corridore dell’Astana: “Dopo Giulio Ciccone in maglia rosa, il ciclismo italiano saluta la vittoria di Davide Ballerini in una Napoli come sempre accogliente ed affascinante e davanti ad un pubblico caldo e competente.

Anche in questo caso si tratta di un premio per un corridore che in questi anni ha dato tanto al ciclismo italiano e che rappresenta un esempio per tanti ragazzi. Il nostro movimento in questo Giro continua ad essere protagonista non solo con diversi giovani, ma anche con atleti la cui esperienza sarà fondamentale per il proseguo della stagione. Complimenti al lui, a Malucelli che ha ‘lanciato’ il compagno e a tutta la squadra. Dispiace un po’ per Milan, che era in ottima posizione e al quale sfugge ancora una volta il successo.”