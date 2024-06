Le corse che anticipano le Notturne all’Ippodromo di Vinovo

Sarà una settimana intensa all’Ippodromo di Vinovo, con un doppio appuntamento dedicato al trotto. Il via mercoledì 5 con l’ultima diurna di questa prima parte della stagione. Poi da sabato 8, giorno del Gran Premio Nazionale che torna a Torino, cominceranno quasi due mesi con le Notturne, un classico per l’impianto torinese.

Aspettando il grande appuntamento dedicato ai 3 anni, intanto ci saranno 7 belle corse. Nel programma spicca il Premio dei Mari, corsa per cavalli di 5 anni con la partenza fra i nastri.

Saranno quattro ai 2.060, cinque ai 2.080 e due all’ultimo nastro dei 2.100 metri. Favori del pronostico divisi tra Dynamite Bar, in grande forma dal rientro, e Capitano Pi che anche se di rincorsa può fare benissimo. Ma cercano un posto al sole anche, Dj Dei Veltri e Drujba, entrambi allievi di Smorgon papabili per il podio. E occhio a Beatles Boy Treb che se in giornata può fare davvero bene.

Il premio Mar Mediterraneo, avrà in pista cavalli di 3 anni. Fornarina Ross, all’ultima aveva vinto ma è stata distanziata per un danneggiamento ad un concorrente. Avrà l’occasione per rifarsi, insidiata da Furioso Bar e Freisa Roc. Nella prova riservata ai gentlemen, ritroviamo in pista Teresa Di Lorenzo e De Nilson, recenti vincitori ad Albenga da un capo all’altro

Inizio corse ore 16,15, con ingresso libero e gratuito. Tutto in attesa di sabato, con le due corse del GP Nazionale, Maschi e Filly, e tantissime sorprese per il pubblico.