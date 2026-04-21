Al Teatro San Paolo di Rivoli torna in scena “Scappati di casa”

Torna in scena “Scappati di casa”: ironica e travolgente commedia sull’universo maschile al Teatro San Paolo di Rivoli (TO). Venerdi’ 8 e sabato 9 maggio.

Dopo il debutto nel 2008, torna a calcare i palcoscenici la commedia “Scappati di casa”, ritratto arguto e dissacrante della convivenza maschile. Alberto, Gianni, Luigi e Attilio sono quattro uomini segnati dal destino che, dopo aver condiviso in passato un alloggio per indigenti, si ritrovano oggi uniti da un evento tanto misterioso quanto assurdo: la scomparsa improvvisa di Silvana, moglie di Attilio.

Quello che inizia come un incontro di solidarietà tra vecchi amici, tra fiumi di vino e confessioni a cuore aperto, si trasforma rapidamente in una convivenza forzata. I quattro protagonisti si ritrovano così proiettati nuovamente nelle dinamiche di un tempo, alle prese con la gestione domestica, le ristrettezze economiche e la difficoltà di far quadrare una quotidianità fatta di pulizie, spesa e turni ai fornelli.

La commedia esplora con grande comicità il tema della vulnerabilità maschile, mettendo a nudo piccanti segreti e vecchi rancori mai sopiti. In una girandola di situazioni esilaranti e colpi di scena, emerge una storia tutta al maschile dove le donne – pur fisicamente assenti – restano le vere e assolute protagoniste dei pensieri e dei destini dei quattro amici. Uno spettacolo che promette risate e riflessioni, confermandosi un appuntamento per chi vuole guardare il mondo degli uomini attraverso la lente dello humour e del disincanto.

Si comincia a ridere alle 21.00.