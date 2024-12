Al via il 30 dicembre le navette ferroviarie tra Tenda e Limone Piemonte

La Regione Piemonte attiva le navette ferroviarie tra Tenda e Limone dal 30 dicembre per garantire i collegamenti sul confine nella stagione invernale e per i turisti della neve. Il servizio, che il Piemonte finanzia da anni, è quest’anno quanto mai urgente alla luce della notizia del mancato via libera da parte dei francesi all’apertura del tunnel del Tenda a fine anno.

«Dopo la notizia della mancata apertura, abbiamo immediatamente attivato l’organizzazione del servizio che potrà partire il 30 dicembre per residenti e turisti – dichiarano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi – e garantire questo collegamento indispensabile soprattutto durante la stagione invernale che si trova a fare i conti, purtroppo, con un nuovo ritardo della riapertura del tunnel».

«Devo ringraziare il ministero, Trenitalia e Rfi che hanno compreso l’emergenza e hanno abbreviato tutte le procedure, che altrimenti avrebbero consentito l’arrivo dei treni solo a febbraio, ovvero a stagione inoltrata: grazie alla collaborazione di tutti, invece, siamo in grado di dare una risposta rapida al territorio e ai suoi operatori», afferma l’assessore ai Trasporti della regione Piemonte Marco Gabusi.

Dal 30 dicembre, tutti i giorni, saranno 6 le coppie di navette ferrovie Limone-Tenda (12 collegamenti) che si aggiungono alle 4 coppie dei treni Cuneo-Ventimiglia (8 collegamenti) già previsti dall’orario invernale. Il servizio è gestito da Regione Piemonte, con il sostegno di Region du Sud, in collaborazione con Agenzia della Mobilità, Rfi e Trenitalia.