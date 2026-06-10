Altra brillante impresa sportiva del cheraschese Elio Sicca

Ancora una brillante impresa sportiva per il cheraschese Elio Sicca, che ha partecipato al prestigioso Giro dell’Isola di Levanzo, una delle più suggestive competizioni di nuoto in acque libere del panorama nazionale.

La gara si è svolta nelle splendide acque dell’arcipelago delle Egadi lungo un percorso di 20 chilometri, con partenza da Favignana, attraversamento verso Levanzo e successivo periplo completo dell’isola.

Sicca ha gareggiato in staffetta insieme a Fabio Giordano e Giulia Travaglio, contribuendo alla conquista di un prestigioso secondo posto nella classifica delle staffette al termine di una prova impegnativa e ricca di fascino paesaggistico. Alla manifestazione ha preso parte anche una seconda squadra di amici composta da Roberta Capucci e Andrea Galbusera, impegnati in un diverso tracciato di 12 chilometri che ha consentito loro di completare con successo il giro dell’isola lungo il percorso previsto.

L’ennesimo risultato sportivo assume un significato ancora più profondo se si considera il percorso personale di Sicca. Oggi cinquantasettenne, è affetto da fibrosi cistica ed è stato sottoposto a un doppio trapianto di polmoni nel 2006. Da allora ha continuato a praticare con determinazione sport di resistenza, partecipando a maratone, gare di nuoto in mare aperto e triathlon, diventando un simbolo di resilienza, speranza e impegno civile.

Da anni è inoltre attivo nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica ed è un convinto testimonial dell’importanza della donazione degli organi. Per il suo esempio umano e sportivo, nel 2025 è stato insignito del titolo di “Cheraschese dell’Anno”, riconoscimento assegnato ai cittadini che si distinguono per particolari meriti.

Il sindaco Claudio Bogetti

«A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cheraschese desidero congratularmi con Elio Sicca per questo nuovo e straordinario risultato sportivo. La sua partecipazione al Giro dell’Isola di Levanzo e il prestigioso secondo posto conquistato rappresentano l’ennesima dimostrazione di determinazione, coraggio e spirito di sacrificio.

Elio è da anni un esempio per tutti noi: non solo per i traguardi sportivi che continua a raggiungere, ma anche per il messaggio di speranza che trasmette attraverso la sua esperienza di vita. Proprio per questi motivi, nel 2025 la Città di Cherasco ha voluto conferirgli il riconoscimento di “Cheraschese dell’Anno”, premiando non soltanto l’atleta, ma soprattutto la persona che, con il suo impegno quotidiano, testimonia il valore della resilienza, della solidarietà e della donazione degli organi.

Siamo orgogliosi di avere in Elio un ambasciatore dei migliori valori della nostra comunità e gli auguriamo di continuare a raggiungere nuovi importanti traguardi, nello sport e nella vita».