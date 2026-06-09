Volley Parella Torino: Alberto Salomoni è il nuovo allenatore della prima squadra femminile

Il Volley Parella Torino comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra femminile per la stagione 2026/2027 ad Alberto Salomoni.

Nato a Carpi nel 1966, Salomoni è un profilo di altissimo livello e vanta un curriculum di respiro internazionale. Coach di grande esperienza, ha costruito gran parte della sua carriera all’estero, ricoprendo ruoli di primissimo piano come quelli di assistant coach della Nazionale maggiore femminile della Germania, con cui ha preso parte anche ai Giochi Olimpici di Atene 2004, e di primo allenatore della Nazionale maggiore femminile dell’Ungheria con la quale conquista il World Grand Prix Gruppo 3 nel 2017.

In Italia ha guidato formazioni in Serie A1 (Chieri) e in importanti piazze di Serie B1 (Vigevano e Casale Monferrato). Oltre alle esperienze nei massimi campionati esteri, tra cui la guida del Volley Lugano nella massima serie svizzera (LNA), Salomoni ha dimostrato negli anni una straordinaria competenza nel lavoro con i giovani d’eccellenza, coordinando i settori giovanili di club storici come Orago, Cutrofiano (portate entrambe alle Finali Nazionali) e Busnago, fino alle più recenti panchine in Piemonte alla guida di Acrobatica Alessandria.

La scelta del Volley Parella Torino punta su un profilo capace di coniugare la gestione tecnica di una prima squadra ambiziosa con la valorizzazione dei talenti del territorio, filosofia che da sempre contraddistingue il club torinese.

Le prime parole di coach Alberto Salomoni:

“Sono felice e ringrazio per l’ opportunità che il Volley Parella Torino mi ha dato di lavorare in uno dei contesti storici del torinese. Cercheremo tutti insieme, dalla prima squadra al settore giovanile, di creare un ambiente di lavoro che premi, portando negli anni in prima squadra più ragazze giovani possibili, mixandole ad atlete di esperienza. Questo per far sì che la prima squadra diventi uno sbocco naturale per le atlete della società, gratificando sia il lavoro dei nostri coach del giovanile che l’ambizione delle ragazze più promettenti di misurarsi con campionati nazionali“.

Così il General Manager del Vpt femminile Franco Vecco Garda:

“Il nostro intento, conclusa la stagione 2025/2026, è stato sin da subito quello di portare al Parella un allenatore di provata esperienza per la gestione della prima squadra e per la Direzione Tecnica del settore giovanile. Credo di poter affermare che l’obiettivo, con l’arrivo di Alberto Salomoni, sia stato assolutamente centrato. Alberto vanta una lunga esperienze sia con squadre di Serie A che con settori giovanili di valore Nazionale. Questo ci permette di guardare al futuro di Parella con rinnovata ambizione nel far crescere atlete di valore assoluto. Ringrazio Alberto per aver creduto nel rinnovato progetto Parella e gli auguro un buon lavoro per la stagione che andremmo ad iniziare“.

La società dà il più caloroso benvenuto ad Alberto Salomoni, augurandogli un buon lavoro in vista dell’inizio della preparazione per la nuova stagione sportiva 2026/2027.