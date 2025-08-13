Ferragosto e dintorni a Cesana Torinese

Un Ferragosto all’insegna della musica, della cultura e dello sport a Cesana Torinese. Il weekend lungo dal 14 al 17 agosto si presenta ricco di appuntamenti per tutti i gusti.

Giovedì 14 agosto

Torna un classico di Cesana, ovvero la “Passeggiata a 6 zampe”. L’iniziativa che unisce amici a 2 e quattro zampe giunge alla sua XIII edizione con il “Memorial Yuba”. Alta Quota Sport, in collaborazione con la Proyoung Pro Loco Cesana ed il Canile di Bibiana organizzano una divertente passeggiata cani-padroni a scopo benefico, con aperitivo finale. L’appuntamento è alle ore 9,30 in piazza Vittorio Amedeo con iscrizioni a 10 euro a partecipante presso il negozio di Alta Quota Sport. Tutto il ricavato andrà a sostenere il Canile di Bibiana.

A Sansicario Alto dalle 10 alle 12 ToRadio propone podcast live “Stiamo freschi” condotto da Marco Fedele Sansinews. Alle ore 21 all’ex Cinema di Sansicario “Ferragosto a Sansicario” Djset by Lorenzo Richetto e Tato Dj.

A Ferragosto arriva un altro classico per Cesana: il Triathlon del boscaiolo

Venerdì 15 agosto

Dalle ore 8.30 presso i piazzali delle seggiovie di Cesana Torinese l’Associazione Boscaioli Alta Val Susa, in collaborazione con la Proyoung Pro Loco di Cesana e grazie ai diversi sponsor del territorio propongono la undicesima edizione di questo appuntamento che è valido come prova del Campionato Italiano di Triathlon del boscaiolo.

Una gara per professionisti e non professionisti “Memorial Busse”. Dopo le iscrizioni fissate in 20 euro con 15 euro per il pranzo, alle ore 9 inizieranno le gare. Sosta per il pranzo alle 13 e poi dalle 14 la fase finale delle gare, con le premiazioni fissate dalle ore 15. I partecipanti alla gara si sfideranno in 3 prove: abbattimento, sramatura e taglio con accetta. I partecipanti dovranno presentarsi alla gara muniti di motosega, accetta e Dpi con guanti, casco, scarpe e pantaloni antitaglio. Uno spettacolo tutto da vedere.

A Sansicario alle ore 16 “Giochi senza Frontiere” giochi a squadra per grandi e piccoli nel prato di Sansicario alto: per info e prenotazioni Sansi Summer Village “Non solo neve” 3494179852. Alle 21 al Cinema teatro “Sansipario” di Sansicario alto rassegna “Spettacoli di mezza estate in vetta” film “Cyrano mon amour”.

La sera di Ferragosto di venerdì 15 agosto un grande ritorno musicale. Alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo a Cesana, la Proyoung Pro Loco di Cesana propone un grande ritorno a grande richiesta del gruppo “The Freedom Gospel Quartet”. Sul palco di piazza Vittorio Amedeo di Cesana “Voices – I più grandi gruppi vocali del ‘900”, una serata di voci e musica da togliere il fiato. Dal Trio Lescano ai Pink Floys, dai Patters ai Beatles, ai Queen.

Sabato 16 agosto

A frazione Thures l’Anpi sezione Chiomonte Alta Valle Susa, il Comune di Cesana e l’Associazione Artemuda propongono alle ore 10 la Commemorazione a Thures con ritrovo in piazza per la commemorazione della staffetta partigiana Maria Teresa Gorlier e dei caduti della battaglia del Col Thuras. A seguire letture a cura degli attori dell’Associazione Artemuda.

Sabato 16 agosto a Sansicario Alto dalle 10 alle 12 ToRadio propone podcast live “Stiamo freschi” condotto da Marco Fedele Sansinews. Dalle 18,30 “Apres Sun” blues art cocktail bar djset a cura di ToRadio.

Sabato 16 agosto all’ex Cinema di Sansicario torna l’appuntamento con la rassegna “Alte Note” a cura della Filarmonica del Teatro Regio di Torino. Due i concerti in programma alle ore 16,30 e alle ore 18. Sul palcoscenico il “Quartetto Icaro” con Ruben Galloro al violino, Giovanni Putzulu al violino, Luca Infante alla viola e Jacopo Sommariva al violoncello. Il quartetto d’archi eseguirà musiche di Haydin e Mendelssohn.

Sabato 16 agosto a Sansicario alle 21 al Cinema teatro “Sansipario” di Sansicario alto rassegna “Spettacoli di mezza estate in vetta” film “Sotto le stelle di Parigi”.

Sabato 16 agosto alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale “2 Giugno” di viale IV Novembre a Cesana presentazione del libro “Gambe Freide” di Barbara Di Dodo. Una serata proposta da Culturalpe, Comune di Cesana, Associazione Artemuda e Biblioteca “2 Giugno”. Sono previsti interventi e letture di Nadia Bosia, Maria Defilippi, Anna Novello, Enrica Pessione, Paola Pregnolato, Marina Revello e gli attori dell’Associazione Artemuda.

Sabato 16 e domenica 17 agosto a Casa Cesana torneo di tennis doppio misto amatoriale non agonistico.

Domenica 17 agosto

Dalle ore 9,30 nei prati di Sansicario Alto gara di bocce amatoriale con iscrizioni entro le 9,30 all’Enoteca di Sansicario.

Domenica 17 agosto, in vista del passaggio della Vuelta a Cesana martedì 26 agosto, anteprima culturale. Alle ore 16 presso la sala polivalente dell’Ufficio del Turismo in piazza Vittorio Amedeo Filippo Manfredi presenta il suo libro “Alla conquista della Vuelta. Il racconto a tinte azzurre della Vuelta di Spagna”. Dialogherà con l’autore Luca Giai ed interverrà Fabio Felline vincitore della classifica a punti della Vuelta nel 2016.

Domenica 17 agosto a Sansicario Alto dalle 18,30 “Apres Sun” blues art cocktail bar djset a cura di ToRadio.

Dopo il grande successo della “Corsa del Mulino” di martedì 12 agosto, domenica 17 agosto si torna a camminare/correre a Cesana. Torna la mitica “Stracesana”. Ad organizzarla è la Proyoung Pro Loco di Cesana. Il via alla gara è alle ore 21 per la storica camminata non competitiva che tutti i Cesanesi e non ricordano!

Al termine della camminata estrazione finale con tanti premi in palio, tra cui il primo consiste in uno stagionale Vialattea. Il ticket di partecipazione a 5 euro è acquistabile sino a domenica 17 agosto alle ore 13 presso l’Ufficio del Turismo di Cesana. Per ulteriori info rivolgersi a prolococesana@gmail.com