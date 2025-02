Dopo la settimana di riposo, tornano in campo i Giaguari Torino per la seconda gara casalinga della stagione. Avversari di turno le “matricole” Aquile Ferrara, che lo scorso anno militavano nel campionato di seconda divisione IFL 2.

Le due squadre arrivano da due situazioni opposte

Entrambe a riposo lo scorso weekend, nella settimana di esordio i Giaguari hanno strapazzato i Lazio Marines 48-14 mentre le Aquile sono tornate sconfitte da Varese per mano degli Skorpions, che si sono imposti con il punteggio di 15-12.

Oltre alla sconfitta, le Aquile Ferrara hanno dovuto anche registrare l’infortunio al proprio quarterback americano Aaron Allen, sul quale è calata una impenetrabile cappa di silenzio. Le Aquile non hanno reso nota l’entità dell’infortunio patito dal loro quarterback, per cui sapere che squadra aspettarsi domenica a Borgaretto è davvero un terno al lotto. Mille voci, ovviamente non ufficiali, si rincorrono, ma dovremo aspettare il kickoff di domenica prossima per capire chi si piazzerà dietro al centro per la squadra estense.

Per il resto a Varese si è vista una squadra solida, sia in attacco che in difesa, che ha tenuto fede ai pronostici della vigilia che dipingeva Ferrara come una possibile sorpresa del campionato per il numero e la qualità dei giocatori ingaggiati per intraprendere l’avventura della IFL.

Se il mistero avvolge le sorti del quarterback, non dovrebbero esserci dubbi sull’esordio dell’altro import, assente a Varese, Percy King, un linebacker che aumenterà ulteriormente il livello di una difesa che è già sembrata piuttosto problematica da affrontare.

Lato Giaguari non si attendono particolari sorprese. La squadra guidata da coach Ramler si presenterà al kickoff con tutti gli effettivi, la coppia di import Lewandowski e McCarthy a guidare rispettivamente attacco e difesa ed i nuovi innesti La Rocca e Giuliani pronti a dare spettacolo (difesa avversaria permettendo) come contro i Marines. Non solo loro, ovviamente, sono pronti ad una partita che si preannuncia interessante, ma tutta la squadra che, in queste due settimane, ha lavorato moltissimo come di consueto per fare quei passi in avanti continui che coach Ramler vuole dai propri giocatori.

Aquile Ferrara e Giaguari Torino

Due delle cinque squadre fondatrici dell’AIFA nel 1981, non si sono incontrate tantissime volte in questi 44 anni di attività, ma negli undici precedenti, la situazione è di perfetta parità, con cinque vittorie a testa ed un pareggio. Le ultime due partita sono andate una ai Giaguari ed una alle Aquile, ulteriore segno di equilibrio che rende molto incerto l’esito della partita di domenica.

Sicuramente un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di football. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.