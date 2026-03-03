Torino, 3 marzo 2026 – Il 2025 si conferma come un ulteriore anno di straordinaria intensità produttiva per Film Commission Torino Piemonte, consolidando un trend di crescita costante, sia in termini quantitativi sia qualitativi. Questo il dato che emerge dalla presentazione oggi presso la sede di Via Cagliari dei dati relativi alle produzioni dell’anno passato, insieme ai progetti in preparazione per il 2026.

Sono 213 le produzioni sostenute, per un totale di 1.122 giornate di riprese sul territorio regionale – indicatore chiave del peso produttivo dei progetti realizzati in Piemonte – con un trend in crescita di circa l’8% rispetto al 2024.

Un impatto economico record sul territorio, stimabile in 62 milioni di euro corrispondenti a 12,4 volte l’investimento iniziale (5 milioni di contributi assegnati): un risultato generato dalle sole produzioni di lungometraggi e serie TV sostenute e un dato che conferma la straordinaria capacità di attivare risorse e valore sul territorio da parte del sistema regionale.

Alla base di questo “effetto leva” c’è una spesa qualificata diretta di 31 milioni di euro in Piemonte, equivalente a 6,2 volte i 5 milioni di euro di contributi erogati attraverso il Piemonte Film Tv Fund della Regione Piemonte e i servizi messi a disposizione da Film Commission Torino Piemonte.

L’impatto complessivo raddoppia ulteriormente grazie all’effetto moltiplicatore dell’indotto (coefficiente 1:2) *

Un risultato che rafforza il ruolo del territorio piemontese come hub centrale dell’audiovisivo nazionale e internazionale, capace di attrarre progetti eterogenei per formato, genere e provenienza.

In crescita anche il numero dei location scouting, ben 47 su tutto il territorio regionale, così come l’attività di casting – oltre 200 le giornate ospitate presso la sede FCTP, insieme alle 62 giornate di utilizzo della Sala Paolo Tenna – a conferma di un comparto sempre più strutturato e radicato.

Secondo la Presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia “Il 2025 si attesta come un anno di straordinario valore, da un punto di vista produttivo ma anche da un punto di vista storico e identitario, legato al più che positivo bilancio di 25 anni di attività della Fondazione. I dati testimoniano una continuità di altissimo livello e una crescita costante della qualità, con risultati evidenti sia nel numero di giornate di riprese, che superano quota 1.100 sia nell’impatto economico sul territorio stimato in oltre 60 milioni di euro. Se l’aumentato impegno finanziario della Regione Piemonte è fattore essenziale di questa crescita, la capacità di attrazione del territorio si qualifica sempre più a livello internazionale per la professionalità di chi lavora sul campo e per la qualità dei servizi che il Piemonte sa offrire al comparto cinematografico globale.”

Bandi, fondi e rete regionale: un ecosistema che cresce

Significativo il numero di lungometraggi: 23 film realizzati nel 2025, di cui 12 sostenuti dal fondo regionale Piemonte Film Tv Fund a cui si aggiungono 6 serie TV e 3 progetti di animazione.

Nel 2025 Film Commission Torino Piemonte ha inoltre stanziato 850.000 euro a favore di cortometraggi, documentari, film e serie in sviluppo. Sono 22 i progetti di corti e documentari sostenuti nella prima call di giugno 2025, mentre i risultati della call unica del Piemonte Film Tv Development Fund sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo saranno diffusi a brevissimo.

Cresce in modo costante anche la Rete regionale, che raggiunge quota 163 Comuni aderenti: e che registra un numero crescente di set diffusi sul territorio piemontese, con 27 produzioni girate nei Comuni aderenti alla rete, a conferma di una diffusione sempre più capillare dell’impatto produttivo sulle varie province.

«Torino e il Piemonte oggi sono una vera capitale del cinema. I numeri della Film Commission Torino Piemonte raccontano un sistema maturo, competitivo e capace di attrarre investimenti nazionali e internazionali. Investire nel cinema – dichiarano gli assessori regionali alla Cultura Marina Chiarelli e al Bilancio Andrea Tronzano – significa investire nello sviluppo del territorio. Nel triennio 2023–2025 la Regione Piemonte ha stanziato oltre 21 milioni di euro per sostenere produzione, sale e promozione, con ulteriori 12 milioni già programmati per il 2026-2027. Si tratta di una strategia pluriennale chiara e strutturata, che rafforza l’attrattività del Piemonte nel panorama europeo dell’audiovisivo. Il cinema è cultura, identità, promozione del territorio, occupazione qualificata e crescita economica. Continueremo a sostenere con strumenti concreti e stabili questa filiera strategica, consolidando il Piemonte quale hub nazionale e internazionale dell’audiovisivo».

Visibilità internazionale e presenza nei grandi festival

Il 2025 segna un livello di visibilità internazionale mai raggiunto prima, grazie alla presenza di titoli sostenuti da FCTP nelle principali e più prestigiose kermesse cinematografiche mondiali.

Alla Berlinale i fratelli Gianluca De Serio e Massimiliano De Serio sono stati protagonisti con Canone Effimero, al Festival di Cannes è stato presentato Testa o Croce?, La Grazia di Paolo Sorrentino ha aperto l’82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Titoli molto diversi tra loro, che testimoniano l’attenzione al cinema indipendente quanto a quello autoriale, e che hanno contribuito a una promozione internazionale senza precedenti per il territorio.

Costante anche l’attività di comunicazione con 15 set visit organizzate con la stampa e 11 anteprime realizzate nel corso dell’anno, oltre alla presenza strutturata nei principali market e festival di settore.

Bilancio estremamente positivo anche per l’edizione 2025 di Torino Film Industry – che nei suoi 6 giorni di programmazione all’insegna della continuità ma anche delle nuove sfide con la sezione Immersive e la Clinic – ha registrato 1.300 accreditati, confermando un’elevata adesione e attenzione da parte dei professionisti del comparto.

“I dati presentati dalla Film Commission dimostrano l’importanza di un comparto in forte crescita sul nostro territorio che si sta ritagliando un ruolo centrale, capace di attrarre produzioni sempre più importanti”, afferma l’assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia, aggiungendo che “Torino è diventata una location tanto amata per numerosi fattori, uno di essi è proprio la presenza di una realtà come la Film Commission, struttura capace di rafforzare, grazie ai suoi servizi, la capacità attrattiva di una città che sente nel cinema una vocazione imprescindibile”.

25 anni di Fondazione: una storia condivisa

Venticinque anni di produzioni, di set, di professionalità e di storie che hanno attraversato il territorio: Film Commission Torino Piemonte celebra un traguardo che è insieme memoria e prospettiva.

Il primo momento di condivisione è l’evento organizzato questa sera al Museo Nazionale del Cinema, con le istituzioni e con tutte le persone che, dal 2000 a oggi, hanno contribuito a vario titolo a costruire il percorso della Fondazione: un racconto – condotto dal regista alessandrino Luca Ribuoli – che vedrà protagonisti i 4 presidenti succedutisi nel corso del tempo, insieme a talent e ospiti che hanno caratterizzato il loro mandato.

Le celebrazioni proseguiranno nel 2026 con un ciclo di Open Day dedicati alla cittadinanza, agli studenti e agli appassionati: 5 giornate (8-9 maggio, 22-23 maggio e 13 giugno 2026) in cui la sede FCTP sarà aperta al pubblico con eventi e attività speciali per raccontare la storia della Fondazione e valorizzare le numerose professionalità del comparto, dal casting al trucco, dalla scenografia alla produzione.

Prospettive 2026

I primi mesi del 2026 confermano il dinamismo del settore: nel primo trimestre dell’anno sono stati realizzati o sono in lavorazione 9 lungometraggi e 1 Serie TV, per un numero totale di 48 settimane di riprese.

Un avvio che lascia intravedere un’ulteriore fase di consolidamento per il Piemonte come polo strategico dell’audiovisivo, in un’ottica di continuità produttiva, crescita qualitativa e rafforzamento del posizionamento internazionale.

(*) Risultati a partire dai dati del bilancio pre-consuntivo, suscettibili di minima variazione.

L’impatto complessivo generato sul Piemonte è stato elaborato in base allo studio effettuato dall’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management – utilizzato per la redazione del bilancio sociale 2022 della Fondazione, e successivamente applicato.