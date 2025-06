8° Memorial dedicato a “Paolo Mangeruga” con partenza da Bosconero (To). Unisciti a noi per una originale giornata in sella alle due ruote. Domenica 27 luglio 2025.

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle due ruote: domenica 27 luglio, in occasione della Sagra dell’Agnolotto 2025, si svolgerà l’8ª edizione del Memorial “Paolo Mangeruga”, evento che unisce mototurismo, ricordo e convivialità. Organizzato dall’associazione “Amici della Rusà” in collaborazione con i “Bosconerobikers”, il motoraduno prenderà il via nel primo pomeriggio dalla suggestiva Borgata Roggia di Bosconero (TO).

Il percorso, lungo circa 100 km, si snoderà attraverso le colline torinesi fino a Castelnuovo Don Bosco (At) per un aperitivo in compagnia. Il rientro a Bosconero è previsto intorno alle ore 18.00, seguito dalla “cena dell’amicizia” durante la quale si svolgeranno le premiazioni ufficiali del raduno.

La partecipazione prevede una quota di 15 euro. A concludere la giornata, alle 22.30, il concerto della band “Italobeat Italian Party Band”, che animerà la serata con musica tutta da ballare.

Le prenotazioni sono obbligatorie entro il 23 luglio ai numeri 3317198636 e 347 3671227.

Unisciti a noi per una giornata di passione, motori e amicizia: Paolo Mangeruga vive nel cuore di chi condivide la strada.