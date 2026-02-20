Continua presso l’ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx la mostra di “Affiches” della Gara di Sci d’Epoca inaugurata lo scorso 25 gennaio.

La mostra “1992-2026 le locandine della Gara di sci d’Epoca” a cura di Amedeo Macagno, si arricchisce però di alcuni sci storici della sua collezione personale.

Il tutto in attesa della 34° edizione della competizione che si correrà alle 16 di domenica 7 marzo nell’area della Scuola Sci Sauze Project/ Chalet Sincero dove verranno esposti alcuni attrezzi appartenuti a famosi campioni del passato compresa una motocicletta appartenuta ad una leggenda dello sci d’epoca.

La mostra, visitabile tutti i giorni sino al 7 marzo dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 presso l’Ufficio del Turismo in viale Genevris, propone le 34 “affiches” pubblicitarie della Gara di sci d’Epoca, insieme ad alcuni sci in legno che fanno da contorno alla locandine che hanno promosso la manifestazione nata nel 1992 tra Sauze d’Oulx e Sestriere su idea di Macagno, da sempre promotore di questa manifestazione che si corre con i “vecchi legni” datati dai primi del Novecento agli anni 70 del secolo scorso.

La mostra in questi giorni è stata è stata arricchita da Amedeo Macagno da alcuni sci d’epoca come conferma il curatore: “Tra gli sci esposti anche un modello speciale fatto dalla Ficher. Nelle locandine infatti rivivono molti personaggi dal calibro di Adolfo K per l’ex azzurro Carlo Schenone, oppure lo sci della ditta pisana Cambi di Rolando Zanni. Mentre le locandine ricordano i pionieri dello sci, in primis Adolfo Kind colui che dal 1896 introdusse lo sci in Italia e poi Carlo Mollino, il noto architetto sciatore, a cui è dedicata la locandina della 1^ Gara di sci d’epoca. E ancora: il campione austrico Hans Nobl, icona di Sestriere disegnato dal noto illustratore Mario Puppo, e poi altri grandi artisti che hanno fatto scuola nella cartellonistica pubblicitaria d’epoca, da Carlo Pellegrini a Franz Lenhart e altri”.

La mostra dopo il 7 marzo verrà in parte trasferita allo Chalet Sincero in zona Clotes in occasione della 34° edizione della Gara di Sci d’Epoca.

Per ulteriori info è possibile rivolgersi ai numeri 0122/858009 e 3311212290 o al sito https://garasciepoca1.jimdofree.com