Il Comune di Piobesi è stato insignito, per la seconda volta consecutiva, della prestigiosa qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, un riconoscimento conferito dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Questo titolo viene assegnato alle amministrazioni che si distinguono per l’impegno nella promozione della lettura e della cultura come strumenti fondamentali per lo sviluppo sociale.

Il traguardo raggiunto dal comune di Piobesi Torinese è il risultato di un lavoro collettivo che ha visto la partecipazione attiva di molte realtà del territorio, a partire dall’amministrazione comunale, impegnate a costruire una comunità sempre più unita attorno alla cultura.

In questa occasione, il vice sindaco Elena Mattio ha espresso parole di grande soddisfazione e gratitudine, sottolineando il ruolo centrale delle associazioni e delle attività culturali che operano a Piobesi: «Questo riconoscimento è il frutto dell’impegno di tante persone e realtà che, giorno dopo giorno, rendono il nostro territorio un luogo più ricco di idee e di iniziative. Ringraziamo in particolare il gruppo di lettura ‘Piobesichelegge’, vero motore di molte attività legate ai libri e alla lettura».

Qualifica di “Città che legge”

Consente a Piobesi di accedere a finanziamenti dedicati per promuovere nuovi progetti e rafforzare quelli già avviati. Negli ultimi anni, il Comune ha saputo distinguersi per una serie di iniziative culturali, tra cui eventi letterari, incontri con autori e attività in collaborazione con scuole e associazioni.

Questo riconoscimento non solo celebra i risultati ottenuti, ma rappresenta anche uno stimolo per guardare al futuro con nuovi obiettivi. L’amministrazione comunale ha già annunciato la volontà di continuare a investire nella cultura, potenziando le opportunità offerte dalla biblioteca comunale e sviluppando ulteriori progetti capaci di coinvolgere sempre più cittadini.

Piobesi si conferma così una realtà viva e dinamica, dove la lettura non è solo un passatempo, ma un valore condiviso e un elemento cardine per il benessere della comunità