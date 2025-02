Filo apre i battenti in una nuova sede, che si trova ancora nel comprensorio espositivo del Portello a Milano, una delle sedi più prestigiose d’Italia per fiere ed eventi. La nuova location è stata scelta sulla base di criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere in modo ancor più efficace alle esigenze delle aziende espositrici e dei visitatori.

Lo spazio espositivo è come sempre organizzato in modo da dare la massima visibilità ai prodotti in esposizione, attraverso la disposizione razionale degli stand delle aziende. In questa 63a edizione ci sono però alcune novità, studiate per rendere ancora più agevole la visita in fiera. Subito all’ingresso in fiera i buyer incontrano le proposte del Quick Delivery Point (i filati immediatamente disponibili) e di un “Filo per la Maglia”, mentre l’Area dei Dialoghi Creativi si allarga, per accogliere la nuova sezione dedicata alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti.

È in questo spazio che è allestita la novità assoluta di questa edizione di Filo – una novità assoluta anche per tutto il panorama delle fiere tessili: la Filo Capsule Collection, la collezione di prototipi di tessuto realizzata da Filo sulla base dei filati proposti dagli espositori e attraverso le migliori tecniche di lavorazione che la manifattura offre. Si tratta di 60 tessuti proposti su 30 totem e corredati da esaustive schede tecniche di prodotto, sia per i filati sia per i tessuti.

Massima visibilità per le collezioni assicura anche l’Area Sostenibilità, dedicata ai filati e i materiali realizzati con processi produttivi sostenibili dalle aziende che aderiscono a FiloFlow.

In tutti questi spazi trova espressione la ricchezza creativa e qualitativa delle collezioni delle aziende, perfettamente inserite in una scenografia ispirata a “Collages” – il tema scelto da Gianni Bologna (responsabile creatività e stile di Filo) per le proposte creative della 63a edizione di Filo.

In questa sua 63a edizione Filo vuole esaltare ancora di più la qualità dei materiali esposti al Salone. Lo fa sottolineando non solo il contenuto stilistico dei prodotti, ma anche quello tecnico, ottenuto grazie a tecniche di lavorazione che coniugano tradizione e processi d’avanguardia.

La stessa Filo Capsule Collection è stata ideata per rispondere a questi concetti e per esaltare le tecniche di lavorazione di una manifattura che mantiene inalterato nel tempo tutto il suo valore. Proprio alla manifattura è dedicata la Cerimonia di inaugurazione, dal titolo “L’Arte della manifattura – Dal filo al tessuto, dall’idea alla realizzazione: come tradurre l’idea in prodotto”.

Alla 63a edizione, Filo ospita come di consueto la delegazione di buyer stranieri organizzata in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e composta da 35 professionisti e giornalisti del settore in arrivo da Francia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, India, Danimarca, Germania, Portogallo, Spagna, Corea del Sud e Belgio.

L’internalizzazione è ancora il focus della collaborazione tra Filo e Regione Piemonte: grazie all’attività del Progetto Integrato di Filiera (PIF) Tessile della Regione Piemonte, finanziato dal P.R. FESR 2021-2027 e realizzato attraverso Ceipiemonte – l’Agenzia Regionale per l’Internazionalizzazione, alla 63a edizione di Filo è presente una delegazione di buyer, provenienti da Danimarca, Finlandia, Irlanda e Regno Unito. In particolare, è presente a Filo una delegazione di altissimo livello dalla Tunisia, guidata dall’ambasciatore della Repubblica Tunisina in Italia, con l’obiettivo di illustrare le opportunità di partnership tra aziende di quel Paese e aziende piemontesi e italiane. Nel contesto della collaborazione tra Filo e Regione Piemonte, a conclusione della visita in fiera è poi prevista una giornata di incontri b2b nel Biellese, che permetterà al gruppo di buyer di approfondire la conoscenza dell’eccellenza produttiva del distretto tessile.

“Filo rappresenta un’eccellenza nel panorama fieristico internazionale, un punto di riferimento per il settore tessile e una vetrina delle capacità manifatturiere che rendono il Piemonte, l’Italia e quindi il Made in Italy protagonisti nel mondo. Forti di un Governo che crede fortemente nella potenzialità della capacità manifatturiera dell’Italia, come Regione continuiamo a investire con convinzione nella formazione e nell’internazionalizzazione delle imprese, perché la competitività passa dalla qualità, dall’innovazione e dall’eccellenza delle competenze” dichiara il vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

“Il Piemonte e il Biellese, forti della loro storia e di grandi capacità nel campo della ricerca, sono pronti a mettere a disposizione il loro know-how unico, spingendo nella direzione di una sostenibilità che non rinunci alla competitività e alle prospettive di crescita. La presenza di buyer da numerosi Paesi conferma l’attrattività del nostro sistema produttivo e l’importanza di eventi come Filo nel consolidare le relazioni commerciali e creare nuove opportunità per il nostro territorio” conclude Chiorino.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, afferma: “In una situazione geopolitica e congiunturale difficile, desidero prima di tutto ringraziare le aziende che in ogni edizione rinnovano la loro fiducia a Filo. Voglio anche ringraziare Regione Piemonte e Ceipiemonte per il contributo che continuano a darci nel rendere Filo sempre più un punto di riferimento nel panorama fieristico internazionale. Risponde a questo stesso obiettivo l’adesione di Filo all’Associazione IT-EX, che si propone il sostegno al sistema fieristico come strumento per sostenere la crescita del paese nel suo complesso. Sono davvero lieto che Raffaello Napoleone, il presidente di IT-EX, abbia voluto essere con noi nel momento dell’annuncio. Un ringraziamento del tutto particolare voglio riservare in questa occasione a ICE – Agenzia, non solo per il sostegno nell’arrivo di buyer dai cinquecontinenti, ma per aver compreso appieno le finalità di un progetto a cui Filo crede molto e su cui si è molto impegnato: la Filo Capsule Collection. ICE – Agenzia ci ha concesso il patrocinio per l’iniziativa, proprio perché vi ha riconosciuto l’obiettivo di esaltare le qualità della manifattura, in particolare di quella made in Italy. La presenza di Matteo Zoppas alla Cerimonia di inaugurazione conferma e testimonia la comunanza di obiettivi che ci lega ad Ice-Agenzia”.

Continua Monfermoso: “Alla 63a edizione di Filo, i buyer trovano prodotti di altissima qualità, con contenuti di innovazione altrettanto forti e una grande attenzione ai temi della tracciabilità e sostenibilità, sia ambientale sia sociale, attraverso il progetto FiloFlow, che ormai coinvolge la grande maggioranza delle aziende che partecipano a Filo. Di tracciabilità e sostenibilità si parla molto nei “Dialoghi di Confronto” che si susseguono nei due giorni di fiera e che vi invito a seguire, perché dall’esperienza di colleghi c’è sempre molto da imparare. Il dialogo continuo “da produttore a produttore” non è per Filo solo uno slogan, ma una pratica di attività quotidiana. Buon lavoro”.